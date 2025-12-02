¿Polémica en Racing? El tenso cruce entre Santi Sosa y Marcos Rojo en la puerta del vestuario El mediocampista de la Academia salió ovacionado por los hinchas a pesar de la expulsión, pero, cuando abandonó el campo de juego, le negó el saludo al excapitán de Boca, quien lo esperaba en la entrada al túnel. Por + Seguir en







Santi Sosa sufrió una fractura en la cara tras un codazo involuntario de Marcos Rojo por Copa Libertadores

Racing logró la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura en un partido cargado de tensión por las rojas y los penales, pero el momento más inquietante se vio fuera de la cancha en un breve cruce entre Santiago Sosa y Marcos Rojo que se volvió viral en las redes sociales. ¿Qué pasó?

Cuando se disputaban los 11 minutos del tiempo extra, el mediocampista vio la segunda tarjeta amarilla y dejó el equipo con 9 jugadores, Más allá que se fue ovacionado por todo el Cilindro, cuando se dirigió a los vestuarios pasó por al lado de Marcos Rojo él no lo miró ni lo saludó y continuó como si no hubiera nadie en el lugar, ignorándolo por completo.

En redes sociales no dejaron pasar por alto ese gesto, ya que el capitán del equipo comandado por Gustavo Costas estuvo casi un mes fueras de las canchas por una cuádruple fractura en el rostro el pasado 22 de octubre, causada por un codazo involuntario del excapitán de Boca durante un partido de la Copa Libertadores.