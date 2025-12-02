2 de diciembre de 2025 Inicio
Elegancia clásica: Ángel Di María, impecable de traje junto a su familia

El campeón del mundo compartió una foto de él, su esposa y sus dos hijas, todos vestidos de gala. Eligieron outfits combinados y muy elegantes en los que predominó el color negro.

Por
Di María se lookeó haciendo juego con su familia.

X (@RosarioCentral)
  • Ángel Di María compartió una foto junto a su familia vestido con un elegante traje negro y camisa blanca.
  • Su esposa Jorgelina lució un vestido con un diseño geométrico blanco y negro.
  • Su hija mayor, Mía, usó un vestido negro con un collar tipo choker.
  • La menor, Pía, eligió un vestido con texturas que reflejaban la luz.

Ángel Di María se dio el gusto de volver a la Argentina para terminar su carrera en Rosario Central, y tanto él como su familia están disfrutando esta nueva etapa. En una foto que el futbolista compartió en sus redes sociales, se mostró impecable de traje junto a su esposa y sus dos hijas, todas con outfits combinados.

Santi Sosa sufrió una fractura en la cara tras un codazo involuntario de Marcos Rojo por Copa Libertadores
¿Polémica en Racing? El tenso cruce entre Santi Sosa y Marcos Rojo en la puerta del vestuario

Fideo posó con un traje negro, clásico y bien cortado, y una camisa blanca que usó con el cuello ligeramente abierto y sin corbata para crear un estilo sofisticado, pero con un toque casual. Por su parte, Jorgelina llevó un vestido corto, ceñido al cuerpo, con un diseño abstracto en blanco y negro.

Las dos hijas de la pareja también eligieron la gama del negro. Mía, la mayor, lució un vestido negro sencillo, con un corte recto y mangas cortas, que combinó con un collar tipo choker para darle personalidad. Y Pía usó un vestido corto sin mangas, con una textura que reflejaba la luz, y una vincha con detalles brillantes.

Ángel Di María look

El llamativo futbolista que superó a Messi y a Di María en un ranking

Alexis Messidoro irrumpió en Boca a comienzos de 2016 y parecía tener todo para convertirse en el nuevo ídolo del club: durante su debut en un amistoso frente a Emelec de Ecuador, convirtió el primer gol y asistió a Cristian Pavón para el segundo; el partido terminó 3 a 0.

Pero su carrera en el Xeneize no tardó en enfriarse. Tras la salida de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, Guillermo Barros Schelotto no lo tuvo en cuenta y, apenas un año después de su debut, se fue cedido al Sport Boys de Bolivia. Después pasó por Cruzeiro, Talleres, Cerro Largo de Uruguay y otros clubes, pero sin continuidad.

En los últimos años decidió probar suerte en destinos más exóticos: llegó al OF Ierapetra de Grecia y luego al Persis Solo de Indonesia. Allí, para sorpresa de todos, superó a Lionel Messi y Ángel Di María y se ubicó como el tercer argentino con más asistencias en su liga local durante la temporada 2023-2024.

Messidoro aportó 12 pases gol en el Persis Solo, mientras que Di María llegó a 11 y Messi a 9. Luego de eso, el mediocampista se fue al Dewa United de Indonesia, donde juega desde 2024.

