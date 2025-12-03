Cuándo será el descuento en carnicerías de Cuenta DNI en diciembre 2025 La app del Banco Provincia fijó la fecha del beneficio en carnicerías. El reintegro actualizado permitirá reducir gastos en la previa de las fiestas. Por + Seguir en







El beneficio específico para carnicerías, pollajerías y pescaderías se activará el sábado 20 de diciembre. Banco Provincia

La billetera del Banco Provincia ya confirmó el calendario de promociones que estarán vigentes durante diciembre y volvió a incluir la clásica rebaja para carnicerías, pollajerías y pescaderías. Este beneficio, uno de los más consultados por los usuarios, llegará con un tope actualizado y se aplicará apenas unos días antes de las celebraciones de fin de año. Entre las cadenas destacadas, Carrefour figura entre los supermercados que tendrán rebajas adicionales durante el mes.

Como cada inicio de mes, la entidad publicó el detalle de propuestas disponibles tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires. Además del descuento en comercios de cercanía y ferias, el paquete del último mes del año incluye promociones en mayoristas, electrodomésticos, farmacias, librerías y supermercados como Chango Más, Vital, Día%, Toledo y cadenas regionales.

Cómo será el descuento de Cuenta DNI en diciembre 2025 El beneficio específico para carnicerías, pollajerías y pescaderías se activará el sábado 20 de diciembre en todos los locales adheridos. Ese día se aplicará un reintegro del 35%, con un tope actualizado de 7.000 pesos por persona. Para alcanzar el máximo ahorro, la compra debe ser de 20.000 pesos o más.

Esta oferta mantiene el mismo funcionamiento que en meses anteriores, en donde la devolución se acredita luego del pago y solo se requiere abonar con la app en los comercios incluidos. El incentivo gana relevancia por su proximidad con las fiestas, cuando sube el consumo en productos frescos.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en diciembre 2025 Durante diciembre, la billetera mantendrá una variedad de promociones en diferentes rubros:

Comercios de barrio: descuento del 20% todos los viernes, con tope semanal de 4.000 pesos, alcanzable con compras de 20.000 pesos o más.

descuento del 20% todos los viernes, con tope semanal de 4.000 pesos, alcanzable con compras de 20.000 pesos o más. Carnicerías, pollajerías y pescaderías: reintegro del 35% el sábado 20, tope de 7.000 pesos por persona.

reintegro del 35% el sábado 20, tope de 7.000 pesos por persona. Ferias y Mercados Bonaerenses: ahorro del 40% todos los días, con límite de 6.000 pesos semanales, que se alcanza con gastos de 15.000 pesos.

ahorro del 40% todos los días, con límite de 6.000 pesos semanales, que se alcanza con gastos de 15.000 pesos. Gastronomía para jóvenes (13 a 17 años): reembolso del 30%, tope mensual de 8.000 pesos, aplicable con una compra de 26.666 pesos.

para jóvenes (13 a 17 años): reembolso del 30%, tope mensual de 8.000 pesos, aplicable con una compra de 26.666 pesos. Librerías : 10% de rebaja sin tope.

: 10% de rebaja sin tope. Farmacias y perfumerías: 10% todos los miércoles y jueves, sin límite de devolución.

10% todos los miércoles y jueves, sin límite de devolución. Universidades : 40% de ahorro diario en bufetes adheridos, con tope semanal de 6.000 pesos (se alcanza con compras de 15.000 pesos).

: 40% de ahorro diario en bufetes adheridos, con tope semanal de 6.000 pesos (se alcanza con compras de 15.000 pesos). Casa Silvia: Descuento del 20% los siete días del mes, sin tope. Supermercados y mayoristas: Nini: 15% los martes, tope diario de 20.000 pesos.

Carrefour: 10% los miércoles, sin tope y devolución en el momento.

Chango Más: 15% de jueves a sábado, sin límite y con acreditación inmediata.

Vital: 20% los martes y domingos, tope semanal de 10.000 pesos.

Día%: 20% los lunes, tope semanal de 8.000 pesos, con mínimo de 20.000 pesos de compra.

Toledo: 20% los miércoles, sábados y domingos, sin tope y con devolución instantánea.

Supermercados bonaerenses adheridos: 15% los martes y miércoles, tope semanal de 6.000 pesos.