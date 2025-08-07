7 de agosto de 2025 Inicio
Un campeón del mundo con Boca rechazó un posible llamado para ser manager: "Es para problemas"

El exjugador, que integró el plantel del Xeneize que ganó la Copa Intercontinental 2000, envió un mensaje a Juan Román Riquelme: "Yo le diría que se ahorre la llamada".

Juan Román Riquelme

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

El exfutbolista Cristian Traverso, quien integró el plantel de Boca que se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2000, rechazó un hipotético interés del Xeneize para incorporarse como manager del club ya que "es para problemas".

Traverso escribió una columna para TyC Sports y advirtió que no aceptaría un posible llamado de Boca para ser el mánager de la institución, luego de que se desarmara el Consejo de Fútbol: "Si es verdad que Román está pensando en mí, yo le diría que se ahorre la llamada. Ni siquiera me reuniría porque es para problemas. Y yo no quiero que Boca tenga quilombos, entre otras cosas por mi personalidad".

"No es un problema con él, eh, y yo no le saco el culo a la jeringa, pero imagínense que si yo llego, tenés que limpiar a cuatro o cinco. A ver, yo no estoy peleado con Román, de ninguna manera, pero a veces evito llamarlo porque está en un cargo en el club y yo estoy en la tele. No quiero que me pase información. Que yo le diga las cosas que pienso no significa que esté peleado. Y que esté todo bien no significa que yo no pueda criticarlo", agregó sobre su postura.

En tanto, expuso una comunicación que mantuvo: "Si yo fuera Román, sería el último en elegirme, esa es la realidad. Discutiría mucho, me pelearía mucho, hay un montón de cosas para arreglar. El otro día, alguien me llamó porque no estaba de acuerdo con una crítica que yo había hecho la semana pasada. 'Hay cosas que vos no sabés porque el club hace silencio', me dijo".

Traverso también le pidió a la dirigencia de Boca no ser contactado. "A esa persona, a la que le tengo un gran aprecio, le digo que no me subestimen. Que yo sé un montón de cosas y que no las digo porque no quiero llegar a lo hondo. No me gusta eso. Y aparte yo quiero que lo futbolístico se arregle rápido. Entonces, no gasten energía en esas cosas, en mandar mensajitos. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca. Y a todos. Pero no me mensajeen", marcó.

Se desarma el Consejo de Fútbol de Boca: Chicho Serna y Raúl Cascini dejaron sus puestos

Boca anunció que Mauricio "Chicho" Serna y Raúl Cascini dejaron de integrar el Consejo de Fútbol del club, en medio de la crisis deportiva del Xeneize, debido a que lleva 11 partidos sin victorias y alcanzó su peor racha histórica: acumula seis empates y cinco derrotas.

En un comunicado difundido en las redes sociales, el Xeneize confirmó las salidas de ambos exjugadores del Consejo de Fútbol: "El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años".

En tanto, el club de La Ribera destacó sus desempeños: "Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores".

"Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales", agregó en esta línea.

