Un campeón del mundo con Boca rechazó un posible llamado para ser manager: "Es para problemas" El exjugador, que integró el plantel del Xeneize que ganó la Copa Intercontinental 2000, envió un mensaje a Juan Román Riquelme: "Yo le diría que se ahorre la llamada".







Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

El exfutbolista Cristian Traverso, quien integró el plantel de Boca que se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2000, rechazó un hipotético interés del Xeneize para incorporarse como manager del club ya que "es para problemas".

Traverso escribió una columna para TyC Sports y advirtió que no aceptaría un posible llamado de Boca para ser el mánager de la institución, luego de que se desarmara el Consejo de Fútbol: "Si es verdad que Román está pensando en mí, yo le diría que se ahorre la llamada. Ni siquiera me reuniría porque es para problemas. Y yo no quiero que Boca tenga quilombos, entre otras cosas por mi personalidad".

"No es un problema con él, eh, y yo no le saco el culo a la jeringa, pero imagínense que si yo llego, tenés que limpiar a cuatro o cinco. A ver, yo no estoy peleado con Román, de ninguna manera, pero a veces evito llamarlo porque está en un cargo en el club y yo estoy en la tele. No quiero que me pase información. Que yo le diga las cosas que pienso no significa que esté peleado. Y que esté todo bien no significa que yo no pueda criticarlo", agregó sobre su postura.

Cristian Traverso Cristian Traverso. TyC Sports En tanto, expuso una comunicación que mantuvo: "Si yo fuera Román, sería el último en elegirme, esa es la realidad. Discutiría mucho, me pelearía mucho, hay un montón de cosas para arreglar. El otro día, alguien me llamó porque no estaba de acuerdo con una crítica que yo había hecho la semana pasada. 'Hay cosas que vos no sabés porque el club hace silencio', me dijo".

Traverso también le pidió a la dirigencia de Boca no ser contactado. "A esa persona, a la que le tengo un gran aprecio, le digo que no me subestimen. Que yo sé un montón de cosas y que no las digo porque no quiero llegar a lo hondo. No me gusta eso. Y aparte yo quiero que lo futbolístico se arregle rápido. Entonces, no gasten energía en esas cosas, en mandar mensajitos. Yo siempre quiero que le vaya bien a Boca. Y a todos. Pero no me mensajeen", marcó.