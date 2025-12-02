Torneo Clausura: se confirmó cuándo jugarán Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes La Liga Profesional dio a conocer los detalles de los partidos que tendrán lugar en La Bombonera y en Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata. La final se jugará el 13 de diciembre en Santiago del Estero. Por + Seguir en







Los cuatro clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2025

La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó este viernes los días y horarios de las semifinales del Torneo Clausura 2025 que disputarán Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes de la Plata. La final está prevista para el 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Según expresa la web oficial, Boca - Racing se disputará el domingo 7 de diciembre a las 19 en La Bombonera, mientras que el clásico platense se jugará el lunes 8 de diciembre a las 17 el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

"Una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes. Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC)", aclaró la LPF sobre el duelo entre Gimnasia y Estudiantes luego de un pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.