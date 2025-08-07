Atentos hinchas Boca: se pusieron a la venta las entradas para el partido frente a Independiente Rivadavia

Los hinchas de Boca están pensando en el partido de Racing, pero también en el próximo encuentro que será en condición de visitante, ya que Independiente Rivadavia anunció que el estadio podrá contar con la presencia de ambas parcialidades.
El conjunto mendocino dio a conocer los precios y las formas en las que se adquirirán las entradas para el choque que se disputará el domingo 17 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de ambas hinchadas.
Los hinchas de Boca están pensando en el partido de Racing, pero también en el próximo encuentro que será en condición de visitante, ya que Independiente Rivadavia anunció que el estadio podrá contar con la presencia de ambas parcialidades.
El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, será el próximo domingo 17, a las 20:30, cuando le toque viajar a Mendoza para visitar a la Lepra en el Estadio Malvinas Argentinas y podrá recibir todo el calor y aliento de sus fanáticos en formato “neutral”.
Las localidades ya se pueden adquirir a través solo por el sitio Access Fan y tendrán dos precios que varía según la ubicación: la platea Norte, destinada al público de Boca, costará $40 mil, mientras que la platea techada tendrá un valor de $80 mil. Además, los menores de 12 años tendrán un descuento del 50% en las entradas. Según trascendió, Boca tendrá 9500 populares habilitadas para la venta y 4 mil plateas a disposición.
Por su parte, los no socios del conjunto mendocino podrán adquirir tres ubicaciones en el estadio Mundialista: la popular costará $40.000, la platea descubierta sale $60.000 y la platea techada tiene un costo de $80.000. También se advirtió que los menores de 14 años tienen un descuento del 50%.
Pensando en volver al mejor rendimiento en el equipo de Miguel Ángel Russo, la dirigencia de Boca apunta al mediocampista de Estudiantes, Santiago Ascacíbar y ofreció a Marcos Rojo.
El conjunto Xeneize envió una oferta de 2,5 millones de dólares y ceder sin cargo y sin opción al ex-Machester United. Sin embargo, desde La Plata rechazaron la oferta, ya que el equipo platense está próximo a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.
Según trascendió, el propio presidente de La Boca, Juan Román Riquelme, fue quien se comunicó telefónicamente con Juan Sebastián Verón, pero este no quedó satisfecho a la Brujita ya que es “muy difícil reemplazar al mediocampista”, futbolista clave en el equipo que deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño de Paraguay, el próximo 13 de agosto, en Asunción.