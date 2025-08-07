Atentos hinchas Boca: se pusieron a la venta las entradas para el partido frente a Independiente Rivadavia El conjunto mendocino dio a conocer los precios y las formas en las que se adquirirán las entradas para el choque que se disputará el domingo 17 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de ambas hinchadas. Por







La venta de entradas es para no socios y hinchas de Boca.

Los hinchas de Boca están pensando en el partido de Racing, pero también en el próximo encuentro que será en condición de visitante, ya que Independiente Rivadavia anunció que el estadio podrá contar con la presencia de ambas parcialidades.

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, será el próximo domingo 17, a las 20:30, cuando le toque viajar a Mendoza para visitar a la Lepra en el Estadio Malvinas Argentinas y podrá recibir todo el calor y aliento de sus fanáticos en formato “neutral”.

Las localidades ya se pueden adquirir a través solo por el sitio Access Fan y tendrán dos precios que varía según la ubicación: la platea Norte, destinada al público de Boca, costará $40 mil, mientras que la platea techada tendrá un valor de $80 mil. Además, los menores de 12 años tendrán un descuento del 50% en las entradas. Según trascendió, Boca tendrá 9500 populares habilitadas para la venta y 4 mil plateas a disposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1953165106965086674&partner=&hide_thread=false Venta de entradas | Fecha 5 – Torneo Clausura

Independiente Rivadavia vs Boca Juniors



Estadio Malvinas Argentinas



Ya están disponibles los precios de entradas para NO SOCIOS de la Lepra y público visitante:



No socios – Independiente Rivadavia



- Popular: $40.000

-… pic.twitter.com/K4VY9tSTIw — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) August 6, 2025 Por su parte, los no socios del conjunto mendocino podrán adquirir tres ubicaciones en el estadio Mundialista: la popular costará $40.000, la platea descubierta sale $60.000 y la platea techada tiene un costo de $80.000. También se advirtió que los menores de 14 años tienen un descuento del 50%.

