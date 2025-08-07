7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Atentos hinchas Boca: se pusieron a la venta las entradas para el partido frente a Independiente Rivadavia

El conjunto mendocino dio a conocer los precios y las formas en las que se adquirirán las entradas para el choque que se disputará el domingo 17 de agosto en el Estadio Malvinas Argentinas, con la presencia de ambas hinchadas.

Por
La venta de entradas es para no socios y hinchasde Boca.

La venta de entradas es para no socios y hinchas de Boca.

Los hinchas de Boca están pensando en el partido de Racing, pero también en el próximo encuentro que será en condición de visitante, ya que Independiente Rivadavia anunció que el estadio podrá contar con la presencia de ambas parcialidades.

Chicho Serna se despidió de Boca.
Te puede interesar:

Chicho Serna habló por primera vez tras su salida de Boca: "Esto ya tuvo su fin"

El encuentro, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura, será el próximo domingo 17, a las 20:30, cuando le toque viajar a Mendoza para visitar a la Lepra en el Estadio Malvinas Argentinas y podrá recibir todo el calor y aliento de sus fanáticos en formato “neutral”.

Las localidades ya se pueden adquirir a través solo por el sitio Access Fan y tendrán dos precios que varía según la ubicación: la platea Norte, destinada al público de Boca, costará $40 mil, mientras que la platea techada tendrá un valor de $80 mil. Además, los menores de 12 años tendrán un descuento del 50% en las entradas. Según trascendió, Boca tendrá 9500 populares habilitadas para la venta y 4 mil plateas a disposición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1953165106965086674&partner=&hide_thread=false

Por su parte, los no socios del conjunto mendocino podrán adquirir tres ubicaciones en el estadio Mundialista: la popular costará $40.000, la platea descubierta sale $60.000 y la platea techada tiene un costo de $80.000. También se advirtió que los menores de 14 años tienen un descuento del 50%.

Negocia con Estudiantes: Boca ofreció 2,5 millones de dólares por Ascacíbar y la cesión de Rojo

Pensando en volver al mejor rendimiento en el equipo de Miguel Ángel Russo, la dirigencia de Boca apunta al mediocampista de Estudiantes, Santiago Ascacíbar y ofreció a Marcos Rojo.

El conjunto Xeneize envió una oferta de 2,5 millones de dólares y ceder sin cargo y sin opción al ex-Machester United. Sin embargo, desde La Plata rechazaron la oferta, ya que el equipo platense está próximo a jugar los octavos de final de la Copa Libertadores.

Según trascendió, el propio presidente de La Boca, Juan Román Riquelme, fue quien se comunicó telefónicamente con Juan Sebastián Verón, pero este no quedó satisfecho a la Brujita ya que es “muy difícil reemplazar al mediocampista”, futbolista clave en el equipo que deberá jugar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Cerro Porteño de Paraguay, el próximo 13 de agosto, en Asunción.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chicho Serna y Raúl Cascini dejaron sus cargos en Boca.

Se desarma el Consejo de Fútbol de Boca: Chicho Serna y Cascini dejaron sus puestos

Los cinco grandes tienen una importante presencia en Instagram.

Ranking: cuál es el club con más seguidores en Instagram de los 5 grandes del fútbol argentino

Boca recupera a dos futbolistas de cara al partido contra Racing

Por primera vez, Russo se refirió al malentendido con Merentiel contra Huracán

Los cinco grandes son los clubes con más títulos, pero eso podría cambiar.

Top 8 de clubes más ganadores del fútbol argentino: un grande puede ser desplazado de los primeros 5

Miguel Ángel Russo junto a Ignacio, su hijo.

El hijo de Russo habló de la salud de su padre: "El mundo Boca es así"

Boca y River están igualados en cuanto a su peor racha: 11 partidos sin ganar.

Ni Boca ni River: cuál es el equipo grande que tiene la peor racha de partidos sin ganar en la historia

Rating Cero

Lee Curtis y Lohan vuelven a compartir pantalla como madre e hija para Otro viernes de locos (2025). 

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven para "Otro viernes de locos": ¿es una secuela efectiva?

La Sole se refirió a la polémica con un familiar de La Voz Argentina.

La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar

La banda lanzó una tercera fecha en el Monumental.

Airbag lanzó una tercera fecha en el Monumental tras dos shows agotados: cuándo tocará y cuánto cuestan las entradas

Un día en la vida, el ciclo de Alexia Toumikian, regresa a C5N.

Regresa "Un día en la vida", con Alexia Toumikian: charlas profundas y confesiones inesperadas

¿Qué artistas se sumarán al jurado?
play

La Voz Argentina 2025: qué artistas se sumarán al jurado para la etapa de los knockouts

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

El escándalo legal que podría dejar a Wanda Nara afuera de Master Chef

últimas noticias

La venta de entradas es para no socios y hinchasde Boca.

Atentos hinchas Boca: se pusieron a la venta las entradas para el partido frente a Independiente Rivadavia

Hace 46 minutos
Lee Curtis y Lohan vuelven a compartir pantalla como madre e hija para Otro viernes de locos (2025). 

Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan vuelven para "Otro viernes de locos": ¿es una secuela efectiva?

Hace 47 minutos
play

Investigadores del Conicet también se movilizan en Córdoba contra el recorte a la ciencia

Hace 54 minutos
La reconstrucción se realizará el lunes.

La Justicia ordenó la reconstrucción del disparo que hirió al fotógrafo Pablo Grillo

Hace 1 hora
La Sole se refirió a la polémica con un familiar de La Voz Argentina.

La Voz Argentina: Soledad respondió a la polémica por un inesperado escándalo con un familiar

Hace 1 hora