Malas noticias para San Lorenzo: confirmaron las lesiones de Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández ante Boca

Los futbolistas debieron abandonar el campo de juego en lo que terminó siendo el empate en La Bombonera entre lágrimas. “Los estaremos acompañando durante todo el proceso de recuperación. ¡Fuerza chicos, San Lorenzo está con ustedes!”, señalaron en un comunicado.

Ezequiel Cerutti y Gastón Hernández sufrieron la misma lesión de ligamentos, pero en distintas rodillas.

San Lorenzo rescató un punto en La Bombonera tras el 0 a 0 frente a Boca, pero Gastón Hernández y Ezequiel Cerutti despertaron una gran preocupación tras salir por lesión. Este jueves, el club confirmó la gravedad de ambas .

En un clásico intenso, Boca empató 1 a 1 con San Lorenzo en La Bombonera

Ambos futbolistas, importantes en el primer equipo de Damián Ayude, fueron reemplazados a lo largo del juego con lágrimas en los ojos y, tras los estudios médicos, se constató que sufrieron la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha e izquierda, respectivamente.

“Lamentamos comunicar que, luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió r uptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernández ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores serán intervenidos quirúrgicamente ”, explicó el Cicló a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

Tanto el zaguero como el delantero, considerados piezas fundamentales y capitanes del equipo, estarán fuera de las canchas por lo que resta de la temporada, ya que su recuperación llevará un lapso de 8 meses.

“El Tonga y el Pocho son para nuestro club dos referentes, dentro y fuera de la cancha, y los estaremos acompañando durante todo el proceso de recuperación. ¡Fuerza chicos, San Lorenzo está con ustedes !”, agregó el conjunto de Boedo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2032104832899707040&partner=&hide_thread=false Lamentamos comunicar que luego de realizarse los estudios médicos correspondientes, Ezequiel Cerutti sufrió ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla derecha y Gastón Hernandez ruptura de plástica ligamentaria del cruzado anterior de rodilla izquierda. Ambos jugadores… pic.twitter.com/tfRvp51Epi — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 12, 2026

Cómo fueron las lesiones de Hernández y Cerutti y cuáles son sus antecedentes

Ezequiel Cerutti fue el primero en lesionarse a los 23 minutos: tiró un taco y, al intentar arrancar para perseguir la pelota, su pie se le trabó en el pasto mostrando grandes muecas de dolor.

El Pocho cuenta con antecedentes de una lesión de rotura de ligamentos cruzados anterior de la rodilla izquierda durante el 2023.

Embed TACO Y LESIÓN: el Pocho Cerutti tiró una pase con un lujo, sintió un dolor y deja el campo de juego en La Bombonera.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/GIwaOYP3cM — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026

Por su parte, el traumatismo de Gastón Hernández sucedió luego de un salto tras robarle la pelota a Marcelo Weigandt a los 32 minutos del segundo tiempo. Sin embargo, cuando apoyó su rodilla izquierda, no volvió a levantarse.

El mendocino también había pasado por el quirófano por dos situaciones similares: padeció la misma lesión en 2021 (rodilla izquierda) y en 2024 (derecha).

La recurrencia de este tipo de lesiones en ambos futbolistas agrega complejidad al proceso de recuperación y genera interrogantes sobre el futuro deportivo de dos piezas clave para el plantel.

Las opciones de San Lorenzo para poder incorporar nuevos jugadores

Debido a que el TMS (Transfer Matching System) de la FIFA ya se encuentra cerrado, San Lorenzo tendrá diez días para buscar reemplazantes para Ezequiel Cerruti y Ezequiel Hernández.

En ese punto, solo podrá incorporar jugadores que pertenezcan al ámbito local o que posean el pase en su poder.