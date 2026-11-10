Los que más chocan: se filtró el listado de los Destructores de la Fórmula 1 Los incidentes en pista dejaron cifras sorprendentes y un panorama que refleja el costo de los errores en la máxima categoría del automovilismo. Por Agregar C5N en









Se filtró el listado de los que mas chocan en la Fórmula 1. Marca

El Mundial de Destructores calcula los gastos de reparación de los autos tras los accidentes en la Fórmula 1.

Franco Colapinto y Pierre Gasly acumulan cifras muy diferentes en daños durante la temporada.

Alpine registra millones de dólares en reparaciones y también aparece entre las escuderías con mayores gastos.

La clasificación completa reúne a los pilotos de la categoría y muestra cuánto dinero costaron sus incidentes. Los incidentes en pista también tienen su propio campeonato en la Fórmula 1, aunque no es uno que los pilotos quieran ganar. Después del Gran Premio de México, se conocieron nuevos datos del llamado Mundial de Destructores, una clasificación que muestra cuánto dinero deben desembolsar las escuderías para reparar los autos tras los accidentes. En este particular listado, cada golpe cuenta y puede representar un gasto importante para los equipos.

El accidente de Antonelli en la tercera práctica del GP de Australia este año. Olé La competencia no forma parte de las estadísticas oficiales de la categoría, pero permite conocer quiénes acumularon más daños durante la temporada. Los valores contemplan las reparaciones necesarias después de los distintos incidentes que protagonizaron los corredores en las carreras. De esta manera, el ranking ofrece una mirada diferente sobre el rendimiento de los pilotos y el costo que tienen sus errores en la pista.

Así es el ranking de los Destructores de la Fórmula 1 En el caso de Alpine, las cifras también dejaron una diferencia importante entre sus dos representantes. Franco Colapinto lleva acumulados 1.122.000 dólares en reparaciones, mientras que Pierre Gasly registra 2.041.000 dólares. La distancia entre ambos es de 919.000 dólares, un dato que refleja el contraste entre los gastos que generaron durante el campeonato.

Franco Colapinto lleva acumulados 1.122.000 dólares en reparaciones. Redes sociales Si se toma en cuenta las escuderías, Alpine suma 3.163.000 dólares en reparaciones durante la temporada y se ubica como el segundo equipo que más dinero debe destinar a arreglar sus autos, solamente por detrás de Red Bull, que suma 3.450.000 dólares. Así, el Mundial de Destructores deja en evidencia que los accidentes no solo pueden complicar los resultados deportivos, sino también generar un fuerte impacto económico.

La clasificación completa permite observar cómo se distribuyen los gastos entre los pilotos de la categoría. Mientras algunos acumulan cifras millonarias, otros quedaron bastante más lejos de los primeros puestos. Colapinto, por su parte, aparece en la décima posición, en un listado que tiene a Bearman como el corredor con mayores costos de reparación.

Estos son los valores (en dólares) registrados en el Mundial de Destructores de la Fórmula 1: 1. Ollie Bearman: 2.243.000

2. Pierre Gasly: 2.041.000

3. Charles Leclerc: 2.038.000

4. Alex Albon: 1.956.000

5. Isack Hadjar: 1.631.000

6. Oscar Piastri: 1.426.000

7. Max Verstappen: 1.409.000

8. Kimi Antonelli: 1.382.000

9. Sergio Pérez: 1.310.000

10. Franco Colapinto: 1.122.000

11. George Russell: 1.025.000

12. Arvid Lindblad: 966.000

13. Carlos Sainz: 910.000

14. Fernando Alonso: 835.000

15. Lewis Hamilton: 626.000

16. Esteban Ocon: 620.000

17. Lance Stroll: 600.000

18. Gabriel Bortoleto: 575.000

19. Liam Lawson: 475.000

20. Valtteri Bottas: 425,000

21. Lando Norris: 396.000

22. Nico Hulkenberg: 300.000

23. Yuki Tsunoda: 60.000

24. Ryo Hirakawa: 0.