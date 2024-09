Franco Colapinto hizo el reconocimiento de la pista en Bakú de Fórmula 1: "Estoy listo"

“Aquí estamos. Mi primera vez en Bakú, muy emocionado por esto. Es un circuito asombroso, mi primer circuito callejero que voy a conducir en la Fórmula 1”, reconoció en la publicación de las redes oficiales de la escudería británica y dejó en claro: “Estoy listo. Así que sí, tengamos un buen fin de semana”.

Embed - Williams Racing on Instagram: "A track walk through the streets of Baku with @francolapinto "