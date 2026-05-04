La Fórmula 1 elogió a Franco Colapinto por su actuación en Miami: "Fue su mejor fin de semana"

El sitio web de la máxima categoría del automovilismo destacó el nivel del argentino en el último Gran Premio, después de que finalizara en la séptima posición. "Mantuvo su lugar entre los diez primeros con comodidad", expresaron.

El sitio web de la Fórmula 1 elogió el desempeño del piloto argentino Franco Colapinto , quien finalizó en la séptima posición en el Gran Premio de Miami , por lo que consiguió su mejor puesto en la máxima categoría del automovilismo y sumó seis puntos en el campeonato.

En una nota firmada por el periodista británico Lawrence Barreto , el portal de la máxima categoría del automovilismo destacó el nivel del corredor de Alpine durante la última carrera, en la que incluso llegó a estar cuarto debido a las paradas en boxes de otros pilotos. "Este fue, sin dudas, el mejor fin de semana de Franco Colapinto en la Fórmula 1" , marcó el comunicador.

En tal sentido, subrayó las maniobras del pilarense. "Se metió en la Q3 con facilidad y mantuvo su lugar entre los diez primeros con comodidad" , expresó. El argentino obtuvo su mejor resultado en la categoría luego del octavo puesto obtenido en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024 , que había sido recién su segunda carrera en la Fórmula 1.

Colapinto había perdido posiciones durante el comienzo de la carrera, aunque después avanzó a la sexta colocación debido a un trompo del neerlandés Max Verstappen. No obstante, fue superado por Lewis Hamilton y bajó al séptimo puesto, durante una maniobra que fue investigada por un toque entre los monoplazas pero los comisarios determinaron que se produjo un movimiento reglamentario.

En este marco, pese a que terminó octavo, finalmente subió un lugar debido a una penalización de 20 segundos al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por salirse de la pista.

Franco Colapinto brilló en Miami y pidió que Lionel Messi esté en todas las carreras: "Fue un finde lindo"

Franco Colapinto tuvo un fin de semana soñado en el Gran Premio de Miami. La jornada fue aún más especial por la presencia de su máximo ídolo, Lionel Messi, quien asistió junto a su familia para alentarlo. "Un sueño hecho realidad, conocer a mi ídolo, hablar con él y recibir su apoyo junto a toda su familia", expresó emocionado el piloto de Alpine.

El corredor brindó una conferencia de prensa y se mostró muy feliz por el desempeño que tuvo en pista y por el logro de la escudería: "Muy feliz. Estoy contento con el resultado y la mejoría y la performance que tuvimos este fin de semana. Fue realmente muy positivo. Estoy contento por los puntos. Agradecido con el equipo por el esfuerzo de traer las mejoras, el chasis nuevo... fue un paquete grande. Si bien no tenía el alerón de atrás (que sí tenía Gasly), son mejoras muy grandes que me ayudaron a estar más competitivo. Estoy feliz de haber encontrado el rumbo y haber sumado puntos. Fue un finde lindo", expresó.

Asimismo, Colapinto destacó que su equipo se encuentra por buen camino a pesar de que todavía deben realizar algunos ajustes: "La largada fue complicada. Algo pasó en el turbo que no tenía presión, no tenía potencia. Creo que perdí cinco puestos, pero después los pude recuperar en la 1 haciendo unas buenas primeras curvas. Contento con eso y con mi performance. Hay que seguir laburando para mejorar para Canadá un poco más. Vamos por buen camino".