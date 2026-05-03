"Me estresé": Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto y se sorprendió con el mundo de la Fórmula 1

Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en Estados Unidos y contó su sorpresa al vivir de cerca el detrás de escena de la Fórmula 1. "Muy bien, muy contenta de bancar a Franco", expresó la actriz, y agregó que el ambiente de la categoría la impactó por su intensidad y hasta le resultó estresante. Aun así, destacó su emoción por poder estar presente apoyando a su pareja en un momento tan especial de su carrera.
Después de su paso por Buenos Aires con un show que reunió a más de medio millón de personas, Franco Colapinto viajó a Estados Unidos y corrió en el GP de Miami. Lo acompañó su flamante pareja, Maia Reficco, quien contó qué fue lo que más la sorprendió del mundo de la Fórmula 1.
La periodista deportiva Alejandra Martínez aprovechó un momento en el que la actriz estaba sola y se acercó a entrevistarla. "Muy bien, muy contenta de apoyar a Franco", respondió Maia muy sonriente y luego expresó cómo se sentía sobre su experiencia en la F1: "Todo me sorprendió. La verdad es que no sabía mucho de este ambiente y es un delirio".
A su vez, la joven habló del estrés que le provocó elegir un outfit adecuado para acompañar al piloto argentino, centro de todas las miradas: "Me estresé, pero nada, también yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Entonces, sí me estresé, también fue divertido, no me quejo”.
El romance entre Franco Colapinto y Maia Reffico revoluciona las redes sociales y un momento captado por las cámaras fue de lo más comentado: el piloto fue sorprendido por su novia tras la clasificación del GP de Miami que le dio un beso que oficializó su relación ante todo el mundo. Alpine F1 Team compartió el video en sus redes celebrando el desempeño del piloto argentino, mientras que la actriz publicó fotos en su perfil, incluyendo una postal romántica en Buenos Aires y otra de Colapinto viajando en avión.