"Me estresé": Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto y se sorprendió con el mundo de la Fórmula 1 Entre motores y adrenalina, la joven actriz compartió su sorpresa por el detrás de escena de la categoría. “Muy bien, muy contenta de bancar a Franco”, expresó. + Seguir en







La pareja del piloto argentino relató lo que más la impactó de su primera carrera en la Máxima.

Maia Reficco acompañó a Franco Colapinto en Estados Unidos y contó su sorpresa al vivir de cerca el detrás de escena de la Fórmula 1. "Muy bien, muy contenta de bancar a Franco", expresó la actriz, y agregó que el ambiente de la categoría la impactó por su intensidad y hasta le resultó estresante. Aun así, destacó su emoción por poder estar presente apoyando a su pareja en un momento tan especial de su carrera.

Después de su paso por Buenos Aires con un show que reunió a más de medio millón de personas, Franco Colapinto viajó a Estados Unidos y corrió en el GP de Miami. Lo acompañó su flamante pareja, Maia Reficco, quien contó qué fue lo que más la sorprendió del mundo de la Fórmula 1.

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La periodista deportiva Alejandra Martínez aprovechó un momento en el que la actriz estaba sola y se acercó a entrevistarla. "Muy bien, muy contenta de apoyar a Franco", respondió Maia muy sonriente y luego expresó cómo se sentía sobre su experiencia en la F1: "Todo me sorprendió. La verdad es que no sabía mucho de este ambiente y es un delirio".

A su vez, la joven habló del estrés que le provocó elegir un outfit adecuado para acompañar al piloto argentino, centro de todas las miradas: "Me estresé, pero nada, también yo acá no vengo más que a bancar a Franco. Entonces, sí me estresé, también fue divertido, no me quejo”.