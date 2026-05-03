Video: el impactante choque y vuelco de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami El piloto de Alpine sufrió un toque por parte de Liam Lawson, perdió el control de su monoplaza y terminó pegando contra el muro: quedó fuera de la carrera y dejó a Franco Colapinto como el único Alpine en pista. Por + Seguir en







El francés quedó cón el auto volcado sobre la pista.

El piloto francés Pierre Gasly protagonizó uno de los momentos más impactantes del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tras sufrir un violento accidente que lo obligó a abandonar en las primeras vueltas de la carrera. De esta manera, Franco Colapinto quedó como el único vehículo de la escudería francesa.

El incidente ocurrió en el giro seis, cuando el monoplaza de Gasly recibió un toque desde atrás por parte de Liam Lawson. El contacto desestabilizó por completo al Alpine, que perdió el control, giró dos veces y terminó estrellándose con fuerza contra el muro de contención en una posición muy llamativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2050988517988118691&partner=&hide_thread=false | ASÍ FUE EL CHOQUE ENTRE LAWSON Y GASLY.



IMPRESIONANTE. pic.twitter.com/Am5vjmBic0 — Alpine ARG (@AlpineArg_) May 3, 2026 Pese a la violencia del impacto, afortunadamente la situación no pasó a mayores. Apenas detenido el auto, Gasly se comunicó por radio con su equipo para confirmar que se encontraba en buen estado. Minutos después, salió del vehículo por sus propios medios y abandonó la pista caminando, llevando tranquilidad tanto al equipo como a los espectadores.

Desde la escudería Alpine reaccionaron con preocupación en un primer momento a través de sus redes sociales, reflejando la tensión que generó el accidente.

Luego, confirmaron que el piloto estaba fuera de peligro, aunque lamentaron el abandono temprano que lo dejó sin chances de competir en esta etapa de la Fórmula 1. Así las cosas, Franco Colapinto terminó siendo el único representante de la escudería francesa.

El accidente marcó uno de los puntos más dramáticos de una carrera que ya venía condicionada por el contexto. La organización había decidido adelantar el horario de largada ante el riesgo de tormentas eléctricas en la zona, lo que modificó la planificación habitual del evento. Además, horas antes también había llovido, lo que había llenado de incertidumbre a los organizadores. Superadas las inclemencias climáticas, Miami se vistió de fiesta: el Gran Premio contó con la presencia de figuras destacadas como Colin Farrell, Patrick Dempsey y Lionel Messi, quien asistió al paddock junto a su familia y fue uno de los invitados especiales de la jornada.