3 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Video: el impactante choque y vuelco de Pierre Gasly en el Gran Premio de Miami

El piloto de Alpine sufrió un toque por parte de Liam Lawson, perdió el control de su monoplaza y terminó pegando contra el muro: quedó fuera de la carrera y dejó a Franco Colapinto como el único Alpine en pista.

Por
El francés quedó cón el auto volcado sobre la pista.

El francés quedó cón el auto volcado sobre la pista.

El piloto francés Pierre Gasly protagonizó uno de los momentos más impactantes del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 tras sufrir un violento accidente que lo obligó a abandonar en las primeras vueltas de la carrera. De esta manera, Franco Colapinto quedó como el único vehículo de la escudería francesa.

Franco Colapinto volverá a las pistas el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá.
Te puede interesar:

"Fue un finde lindo": Colapinto brilló en Miami y pidió Lionel Messi esté en todas las carreras

El incidente ocurrió en el giro seis, cuando el monoplaza de Gasly recibió un toque desde atrás por parte de Liam Lawson. El contacto desestabilizó por completo al Alpine, que perdió el control, giró dos veces y terminó estrellándose con fuerza contra el muro de contención en una posición muy llamativa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineArg_/status/2050988517988118691&partner=&hide_thread=false

Pese a la violencia del impacto, afortunadamente la situación no pasó a mayores. Apenas detenido el auto, Gasly se comunicó por radio con su equipo para confirmar que se encontraba en buen estado. Minutos después, salió del vehículo por sus propios medios y abandonó la pista caminando, llevando tranquilidad tanto al equipo como a los espectadores.

Desde la escudería Alpine reaccionaron con preocupación en un primer momento a través de sus redes sociales, reflejando la tensión que generó el accidente.

Luego, confirmaron que el piloto estaba fuera de peligro, aunque lamentaron el abandono temprano que lo dejó sin chances de competir en esta etapa de la Fórmula 1. Así las cosas, Franco Colapinto terminó siendo el único representante de la escudería francesa.

El accidente marcó uno de los puntos más dramáticos de una carrera que ya venía condicionada por el contexto. La organización había decidido adelantar el horario de largada ante el riesgo de tormentas eléctricas en la zona, lo que modificó la planificación habitual del evento. Además, horas antes también había llovido, lo que había llenado de incertidumbre a los organizadores.

Superadas las inclemencias climáticas, Miami se vistió de fiesta: el Gran Premio contó con la presencia de figuras destacadas como Colin Farrell, Patrick Dempsey y Lionel Messi, quien asistió al paddock junto a su familia y fue uno de los invitados especiales de la jornada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Colapinto se prepara para el GP de Canadá. 

Fórmula 1: tras su gran actuación en Miami, cuándo será la próxima carrera de Franco Colapinto

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Colapinto terminó 8° en el GP de Miami e igualó su mejor posición en la Fórmula 1

Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami.

Video: otra espectacular largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Miami

El 10 se subió al auto de Mercedes.

Imperdible: el momento en el que Lionel Messi se subió al auto de Kimi Antonelli

Messi llegó con su familia al Gran Premio de Miami.

Messi, presente en el GP de Miami para ver a Colapinto en la Fórmula 1

Las lluvias ya arribaron a la localidad estadounidense.

¿Corre peligro el GP de Miami? Diluvio, tormenta eléctrica y horas decisivas para la carrera de la F1

Rating Cero

Flor Vigna sumó un título de boxeo en una velada multitudinaria en Ciudad de México.

Qué fue de la vida de Flor Vigna: tras la crisis personal adoptó una nueva vida

A pocos días de su estreno, la película recaudó más de 156millones de dólares a nivel mundial. Además, lidera el ranking de lo más vistoen Estados Unidos y Canadá. 

La nostalgia como salvavidas del cine: ¿El diablo viste a la moda 2 viene a rescatar la taquilla?

Recientemente Escudero habló con Ángel De Brito sobre esta noticia, confirmándolo

Silvina Escudero se separó después de 9 años de matrimonio: ¿qué sucedió?

Luis Brandoni junto a su nieta Macarena.

La emotiva carta de la nieta de Luis Brandoni por la muerte del actor: "Intenté hablarte, pero qué ilusa"

Araceli no se calló nada y aleecionó a la periodista en redes sociales. 

Araceli González explotó en redes contra la periodista Myriam Bunin por la entrevista a su hija

Emilia Mernes y su pasado antes de ser famosa. 

De qué trabajaba Emilia Mernes antes de ser famosa: pocos lo saben

últimas noticias

Franco Colapinto volverá a las pistas el 24 de mayo en el Gran Premio de Canadá.

"Fue un finde lindo": Colapinto brilló en Miami y pidió Lionel Messi esté en todas las carreras

Hace 6 minutos
Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos.

Reunión con empresarios pero sin bilateral con Trump: la agenda de Milei en Estados Unidos

Hace 24 minutos
Nuevo monto para la VTV en mayo 2026.

La VTV aumenta más del 25% en mayo 2026: ¿cuánto cuesta el trámite?

Hace 45 minutos
Países claves de Europa ofrecen viviendas.

Italia, España, Irlanda y Escocia: qué pueblos ofrecen un sueldo por mudarse allí en 2026

Hace 45 minutos
play
Jordania disputará por primera vez una Copa del Mundo.

Será rival de la Selección argentina en el Mundial 2026 y lo suspendieron de por vida por pegarle a un árbitro

Hace 46 minutos