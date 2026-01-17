17 de enero de 2026 Inicio
Franco Agamenone se consagró campeón del Challenger Edición TCA

A pesar de las molestias físicas que manifestó durante el encuentro, el nacido en Río Cuarto venció a su compatriota Andrea Collarini por 3-6, 6-4 y 6-2 en una apasionante final que duró casi tres horas.

El nacido en Río Cuarto, pero nacionalizado italiano, Franco Agamenone, se consagró campeón del Challenger 50 de Buenos Aires Edición TCA al remontar el resultado de un encuentro a pura intensidad. Venció al argentino Andrea Collarini por 3-6, 6-4 y 6-2. Cabe destacar que, en el segundo set fue atendido por los médicos.

En una superficie que le sienta muy cómoda, Agamenone debutó contra el lucky looser, Bruno Kuzuhara; en segunda ronda derrotó al brasilero Matheus Pucinelli De Almeida, y en cuartos de final sacó a una de las promesas: Juan Manuel de la Serna. En semifinales derrotó al boliviano Murkel Dellien y en la final a Collarini.

El clima de intenso calor en la Ciudad de Buenos Aires no importó a los socios del Tenis Club Argentino, familiares y prensa que se acercaron para vivir jornadas a puro tenis con siete canchas con juego en simultáneo, ya que al mismo tiempo se disputaba el W50 tanto en singles como en dobles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSportsPlay/status/2012569433844142129&partner=&hide_thread=false

La Cancha Central, Cancha 3 y Cancha 2 se adueñaron del CH y brindaron partidos largos e intensos desde las 10 de la mañana. La acción inició el domingo con la qualy y finalizó el sábado con la intensa final. Durante la semana jugaron Santiago Rodríguez Taverna, Lucio Ratti, Dante Pagani, Juan Estévez, Ignacio Monzón, Lautaro Midon y el campeón de Copa Davis, Renzo Olivo, quien tuvo que retirarse por una molestia física.

En la final, Agamenone fue más que Collarini a pesar de sus molestias físicas porque, cuando el encuentro iba 3-6 y 3-4, tuvo que ingresar el médico por un dolor en la zona del muslo/cuádriceps izquierdo, pero se recuperó y el entrenado por el extenista Pedro Cachín revirtió el resultado. De este modo, sumó su quinto Challenger.

