20 de mayo de 2026 Inicio
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Pasó por el fútbol, ahora se dedica al tenis y muestra el lado menos conocido del deporte: quién es

Formó parte de las Inferiores de Boca, actualmente juega al tenis y tiene un perfil activo en redes sociales donde muestra como es la vida del tenista común.

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Jugó al futbol

Jugó al futbol, hoy se dedica al tenis y comparte el lado B del tenis en TikTok.

  • Jugó al fútbol cuando era chico. Pasó por Club Parque y llegó a jugar en las inferiores de Boca Juniors.

  • Al mismo tiempo practicaba tenis en el Club Naútico Hacoaj, de donde salió una de las mejores raquetas argentinas de los últimos años como Diego “Peque” Schwartzman.

  • Se inclinó por el tenis y actualmente vive su mejor momento en el circuito de dobles, ocupa el puesto 100 del ranking ATP.

  • Tiene un perfil de TikTok con más de 18.000 seguidores en donde muestra el día a día en la vida de un jugador de ranking bajo, aquel lado B del tenis.

Mariano Kestelboim tiene 30 años y desde 2013 es jugador profesional de tenis. Se inició en Hacoaj y hoy goza de su mejor momento a nivel deportivo. En esta temporada cosechó cuatro títulos de dobles en el circuito Challenger y en marzo llegó al puesto 99 del ranking ATP, el más alto de su carrera hasta el momento.

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En un momento de su carrera, decidió retirarse de la competencia profesional debido a la falta de motivación y a un gran agotamiento físico que arrastraba. En 2024 retornó al profesionalismo y además arrancó una nueva faceta en su vida, la de las redes sociales.

Mariano muestra a través de ellas como es la vida del tenista que está fuera de los grandes escenarios, del que a pulmón lucha día a día para poder vivir del deporte y que en muchos casos pierde dinero. Allí se pueden encontrar videos de humor, de consejos y sobre todo de sus experiencias en el circuito fuera de las canchas. Esto que no es común en el mundo del tenis le hizo tener un feedback muy positivo con los usuarios de las redes y alimentó aún más sus ganas de compartir su contenido.

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Mariano Kestelboim festejando un punto.

Mariano Kestelboim festejando un punto.

Cuál es la historia de Mariano Kestelboim, el deportista que pasó del fútbol al tenis

Pese a tener talento para el fútbol y jugar en Boca y Club Parque, el “Conde”, como le apodan, eligió al deporte de la raqueta. Jugaba de cinco y a los 13 años tuvo la posibilidad de disputar un torneo internacional con el Xeneize, sin embargo, rechazó la oportunidad por no animarse a viajar solo lejos de sus padres. A partir de ahí dejó el fútbol y puso sus fichas en el tenis.

Diecisiete años después de aquella decisión y atravesando su mejor momento como doblista, Mariano Kestelboim se clasificó a Roland Garros, el torneo de polvo de ladrillo más importante del mundo que comienza a finales de este mes. De esta manera va a poder cumplir su gran sueño en el tenis: jugar un Grand Slam.

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La pelota en el polvo de ladrillo de Roland Garros, París.

La pelota en el polvo de ladrillo de Roland Garros, París.

A través de un video en su cuenta oficial de TikTok, Mariano mostró a su dupla de cara al Grand Slam que se disputa en París y es nada más ni nada menos que Francisco Cerúndolo, el segundo mejor tenista argentino a día de hoy (número 27 del mundo).

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