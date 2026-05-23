Comienza Roland Garros 2026: sin Carlos Alcaraz, con Jannik Sinner, Novak Djokovic, 12 argentinos y una polémica

El segundo Grand Slam del año inicia sin su campeón defensor, con un cuadro amigable para el N°1 del mundo y con la presencia del único integrante del Big 3 en actividad. Tomás Etcheverry, Francisco Cerúndolo y Mariano Navone encabezan a los representantes argentinos. El certamen se presenta envuelto en una controversia económica que afecta el accionar de los jugadores.

Sin el campeón Carlos Alcaraz , comienza Roland Garros, el segundo Grand Slam de la temporada. El número 1 del ranking ATP, Jannik Sinner, se presenta como máximo favorito y Novak Djokovic es el único integrante activo del Big 3, con el objetivo puesto en el título 25 en los majors. Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Mariano Navone encabezan la lista de los 12 argentinos presentes en un torneo atravesado por la polémica sobre el reparto de premios.

Pasó por el fútbol, ahora se dedica al tenis y muestra el lado menos conocido del deporte: quién es

Para hablar propiamente del torneo, hay que hacer un breve repaso por su historia, la cual comenzó en 1891, aunque el Abierto de Francia con jugadores de todo el mundo empezó en 1925. En 1927 adoptó el nombre actual en homenaje al pionero de la aviación local que murió en combate durante la Primera Guerra Mundial y, cuando el deporte se profesionalizó en 1968, se convirtió en uno de los más importantes.

Rafael Nadal es el máximo ganador del torneo en el cuadro masculino y, por eso, la pista principal lleva su nombre. Mientras que, por el lado de las mujeres, la máxima campeona es Margaret Court, quien también es líder en Grand Slams con 24 en total.

Con el contexto puesto sobre la mesa, es necesario aclarar que el certamen llega con una polémica sobre la espalda, y tiene que ver con la repartija de premios. Pero no particularmente por una diferencia entre mujeres y hombres, como ya pasó, sino porque el aumento que se estableció para este 2026 no fue consultado con los jugadores. Esto les molestó y se habló incluso de un boicot.

Sucede que el Australian Open aumentó los premios un 16% este año y el US Open los subió 20% el año pasado respecto al anterior, pero Roland Garros, que llegaría a generar más de €400 millones, solo los incrementó un 9,5%, muy por debajo del 22% que solicitaron los tenistas con el fin de ponerse a la par de los Masters1000 y WTA1000.

Ante esto, los jugadores decidieron que cortarán las entrevistas a los 15 minutos, no hablarán con los medios oficiales del torneo y no interactuarán con sus redes sociales. Novak Djokovic aseguró que no fue consultado, que apoya a los tenistas en su reclamo, pero que no se suma a la medida.

Doce argentinos clasificados a Roland Garros 2026: quiénes juegan y contra quién debutan

El cuadro de los argentinos ya está confirmado y tendrá a grandes figuras como Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry y Mariano Navone, finalista del ATP de Ginebra. Además, por la parte de la qualy, el único que logró avanzar fue Facundo Díaz Acosta, que pudo sortear los tres partidos clasificatorios. De esta manera, vuelve a los grandes torneos, tal y como había proyectado luego de volver a salir campeón en el Challenger de Tigre en Hacoaj, siempre con su lema del "paso a paso" y sin ponerse presiones.

El argentino mejor posicionado en el cuadro es Etcheverry, pero el próximo lunes dejará de ser raqueta número uno para volver a cederla ante Francisco Cerúndolo. El platense enfrentará al portugués Nuno Borges (N° 50) con la posibilidad de cruzarse con Miomir Kecmanovic o Fabian Marozsan en segunda ronda.

Etcheverry Tomás Etcheverry dejará de ser la raqueta nro. 1 argentina. Redes sociales

El segundo nombre resonante es el de Francisco Cerúndolo, quien se cruza con Botic Van de Zandschulp con la chance de chocar en la siguiente fase con Hugo Gaston o Gael Monfils, ambos con wild card. Pero con la diferencia de que el segundo de estos dos se retirará del tenis esta temporada. El menor de la familia, Juan Manuel Cerúndolo, viene con una temporada positiva, ya que viene de ser campeón del Challenger de Burdeos con un buen tenis. Incluso, por prevención, decidió bajarse de Ginebra para no arriesgar su físico. En el debut, irá versus Jacob Fearnley.

Cerúndolo Francisco Cerúndolo debuta frente a Botic Van de Zandschulp. Redes sociales

Thiago Tirante, uno de los héroes de Busán en Copa Davis, viene de caer en el debut en Ginebra, pero llegó a cuarta ronda en el Masters 1000 de Roma. En Roland Garros será rival de Pablo Llamas Ruiz. Camilo Ugo Carabelli, quien aterriza a París luego de llegar a los cuartos de final del ATP de Hamburgo, jugará ante el estadounidense Emilio Nava, quien sorteó la qualy.

Uno de los partidos más importantes para los argentinos es el duelo de primera ronda entre Sebastián Báez y Román Burruchaga. El único enfrentamiento previo lo ganó Báez y fue en Río de Janeiro, también sobre polvo de ladrillo. El primero de ellos comenzó la temporada de manera muy positiva, pero no logró mantenerlo, mientras que Burru este año llegó a su primera final ATP en Houston y mantiene su juego de manera regular.

Burruchaga Román Burruchaga jugará en el cuadro principal de Roland Garros por segundo año. Ya hizo en 2024. Redes sociales

Marco Trungelliti no necesitó de la qualy para poder clasificar al torneo y debutará frente a Kyrian Jacquet. El último del cuadro masculino –sin contar los ingresos de qualy- es Francisco Comesaña, quien viene en picada tras un año para el olvido con tres victorias y once derrotas en todo el 2026. Debutará frente a Ethan Quinn, actual N° 49 del mundo, con el fin de poder retornar al top 100.

Por el lado del cuadro femenino, Solana Sierra ingresó al torneo gracias a su buen presente, ya que logró cuartos en Parma, tercera ronda en Roma y cuarta en Madrid. Será rival de Emma Raducanu, quien supo ser campeona de US Open y estuvo en el top 10 del ranking WTA.

La qualy de los argentinos en Roland Garros 2026: solo clasificó Facundo Díaz Acosta

Once argentinos pusieron primera en la qualy de Roland Garros y solo clasificó Facundo Díaz Acosta. Juan Pablo Ficovich, Federico Coria, Alex Barrena, Genaro Olivieri y Lautaro Midón no pasaron la primera ronda, mientras que Federico Gómez, Luisina Giovanini y Jazmín Ortenzi cayeron en segunda.

Con chances de clasificar, además de Díaz Acosta, quedaron Julia Riera y Lourdes Carlé, quienes no pudieron vencer a Alina Korneyeva y Rebecca Sramkova, respectivamente.

Julia Riera Julia Riera perdió en la última ronda de la qualy y no pudo ingresar a Roland Garros. Redes sociales

En líneas generales, para ser una superficie que a los argentinos les sienta bien, la qualy no fue positiva. En un breve repaso por las últimas dos qualys de este mismo torneo, en 2025 clasificaron cuatro (Juan Manuel Cerúndolo, Sierra, Carlé y Riera; Tirante ingresó como lucky loser), mientras que en 2024 clasificaron Julia Riera y Román Burruchaga.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Tenisudamerica/status/2057862981661110678&partner=&hide_thread=false La qualy argentina en Rolanga



R1:

Díaz Acosta

Jaz

Riera

Luisi

Carlé

Gómez

Midón

Olivieri

Barrena

Coria

Ficovich



R2:

Díaz Acosta

Riera

Carlé

Jaz

Luisi

Gómez



R3:

Díaz Acosta

Riera

Carlé



No fue mala, pero en RG tenemos la vara más alta — Tenis Sudamerica (@Tenisudamerica) May 22, 2026

Ahora bien, Díaz Acosta volvió a recuperar su buen tenis. El zurdo supo ser campeón del Argentina Open en 2024 y, desde entonces, no había vuelto a ganar un torneo, ni a nivel ATP ni Challenger. En enero reveló que le costó tomar la decisión de participar del CH de Tigre, pero decidió levantarse de la cama y jugar. Finalmente ganó y, de ahí en adelante, los resultados comenzaron a darse. En el medio pasaron muchas cosas, pero, sin proyectar demasiado y solo trabajar y trabajar, Díaz Acosta volverá a los torneos grandes. Su rival será Zhizhen Zhang.

Facu Díaz Acosta Facundo Díaz Acosta ascendió 60 puestos desde el inicio del 2026 a hoy. AAT

Uno por uno, el debut de los argentinos en Roland Garros

Francisco Cerúndolo (27°) vs. Botic Van de Zandschulp (53°)

vs. Botic Van de Zandschulp (53°) Tomás Etcheverry (25°) vs. Nuno Borges (50°)

vs. Nuno Borges (50°) Mariano Navone (42°) vs. Jenson Brooksby (60°)

vs. Jenson Brooksby (60°) Juan Manuel Cerúndolo (54°) vs. Jacob Fearnley (122°)

vs. Jacob Fearnley (122°) Thiago Tirante (58°) vs. Pablo Llamas Ruiz (124°)

vs. Pablo Llamas Ruiz (124°) Sebastián Báez (62°) vs. Román Burruchaga (66°)

vs. Camilo Ugo Carabelli (68°) vs. Emilio Nava (97°)

vs. Emilio Nava (97°) Marco Trungelliti (81°) vs. Kyrian Jacquet (147°)

vs. Kyrian Jacquet (147°) Francisco Comesaña (114°) vs. Ethan Quinn (49°)

vs. Ethan Quinn (49°) Facundo Díaz Acosta (150°) vs. Zhizhen Zhang (226°)

vs. Zhizhen Zhang (226°) Solana Sierra (64°) vs. Emma Raducanu (37°)

La ausencia de Carlos Alcaraz: qué pasa con su posición en el ranking

Carlos Alcaraz, actual número 2 del mundo y campeón defensor del torneo, no estará presente en París. El español venía de protagonizar una final histórica frente a Jannik Sinner, en la que remontó dos sets en contra y fue considerada por muchos como una de las mejores definiciones de todos los tiempos.

"Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de que saldremos más fuertes de aquí", había comunicado semanas antes del Masters 1000.

Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz fue el campeón de las ediciones 2024 y 2025. X (@rolandgarros)

Según medios españoles, el tenista sufre una tenosinovitis de De Quervain. La lesión tiene que ver con una inflamación de la vaina sinovial que recubre un tendón de la muñeca y que causa dolor, rigidez y limitación funcional. La lesión ocurrió en la primera ronda del ATP 500 de Barcelona versus Otto Virtanen.

Además, en las últimas horas confirmó que tampoco hará la gira de césped, por lo que no viajará a Wimbledon, donde también defiende la final tras haber perdido ante Sinner. Serán muchos los puntos que pierde, pero no peligra su puesto, ya que Zverev está muy atrás.

La ausencia golpea al torneo no solo por tratarse de uno de los jugadores más importantes del circuito actual, sino también por su enorme rendimiento sobre polvo de ladrillo. Desde el retiro de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz fue señalado como el principal heredero en esa superficie gracias a sus resultados y a su dominio en este tipo de competencias.

Roland Garros 2026: la racha que quiere mantener Jannik Sinner y el camino libre sin Carlos Alcaraz

El italiano Jannik Sinner dirá presente en el torneo y ya tiene rival confirmado: Clement Tabur. El francés, actual N° 165, ingresó al torneo gracias a una invitación. El N° 1 del mundo llega en uno de los mejores momentos de su carrera. Sucede que acumula una racha de 29 partidos consecutivos sin derrotas, habiendo ganado Australian Open, y absolutamente todos los Masters 1000 disputados en el año: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Sinner Jannik Sinner aún no pudo consagrarse en Roland Garros. Solo fue finalista en 2025. Redes sociales

Esta estadística lo posiciona quinto en la tabla de rachas. Primero está Novak Djokovic con 43, Roger Federer con 41, Thomas Muster con 35 y Rafael Nadal con 32. De ganar Roland Garros, pasará a ser N° 3 de la lista por debajo del serbio y el suizo.

En un potencial camino, deberá ganarle al francés en primera ronda; a Juan Manuel Cerúndolo en segunda; a Martin Landaluce, Corentin Moutet o Vit Kopriva en tercera; Arthur Rinderknech o Luciano Darderi en cuarta; Ben Shelton o Alexander Bublik en cuartos; Daniil Medvedev, Félix Auger-Aliassime o Flavio Cobolli en semis, y una potencial final contra Alexander Zverev o Novak Djokovic.

Con un cuadro abierto por la ausencia de Carlos Alcaraz, Roland Garros pondrá a prueba el dominio actual de Jannik Sinner y la vigencia de Novak Djokovic. En paralelo, los argentinos buscarán aprovechar una superficie históricamente favorable para intentar meterse en las rondas decisivas del segundo Grand Slam del año.