16 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

El serbio se prepara para debutar en el primer Grand Slam del año, en una edición marcada por los líderes de la nueva generación. Aunque, aun así, aparece como uno de los principales candidatos a desafiar esa hegemonía. ¿Contra quién debuta?

Andrea Lonardi
Por
Andrea Lonardi
Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Redes sociales

El serbio Novak Djokovic parte como cuarto preclasificado en el Australian Open y ya tiene rival confirmado para la primera ronda: Pedro Martínez. Y, a pesar de las dudas por los problemas físicos que lo aquejaron en las últimas semanas, dirá presente en lo que será su participación número 81 a nivel Grand Slam.

Frana, capitán del equipo argentino.
Te puede interesar:

Una Argentina sin figuras en la Copa Davis: el duro dilema que tuvo que enfrentar Javier Frana

Resulta imposible no mencionar que, a pesar de no ser un candidato firme a llevarse el título, es el máximo ganador del torneo, ya que levantó el trofeo en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023, y eso ya lo posiciona como uno de los más peligrosos. Pero, para poder entender por qué no lo es, además de mencionar la edad, es necesario hablar de su actualidad.

Djokovic

En primer lugar, cabe destacar que, si bien su presencia nunca estuvo en duda, encendió las alarmas porque el miércoles saltó a la cancha para entrenar con Jiri Lehecka y se retiró de la cancha a los 12 minutos tras ser atendido por el fisioterapeuta. ¿Qué le pasó? Tenía un fuerte dolor de cuello.

Tampoco es menor mencionar que la semana pasada se bajó del ATP 250 de Adelaida, su primer torneo del año. Sin embargo, solo se trató de priorizar su físico y destinarlo para el GS, pero fue él mismo quien adelantó que desde ahora iba a elegir con prioridad los torneos que quería disputar.

En esta última declaración quedó plasmada su actualidad. No solo implican los 38 años, sino también que en 2025 solo jugó 50 partidos oficiales, de los cuales ganó 39. Llegó a tres finales, dos de ellas de ATP 250 –ganó ambas– y el Masters 1000 de Miami, en donde cayó contra Jakub Mensik. En 2024 se repitieron los números: jugó 46 partidos y llegó a 3 finales, de las cuales ganó dos, a diferencia de años anteriores en los que la cantidad de encuentros disputados era aún mayor.

Novak Djokovic y las lesiones que lo aquejaron en los últimos años

Los últimos años quedaron marcados por molestias físicas: en 2024 sufrió la rotura del menisco medial de la rodilla derecha en los octavos de final de Roland Garros, cuando disputaba su partido contra Francisco Cerúndolo, pero no se retiró ese día, sino que ganó y se bajó para la siguiente ronda. Poco tiempo después apareció tras su operación y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Djokovic

Mientras que, en 2025, tuvo que retirarse de su partido de semifinales del Australian Open ante Alexander Zverev por una molestia en su pierna izquierda, la cual tuvo que demostrar en redes sociales porque lo cuestionaron por la molestia que arrastró desde los cuartos de final en el partido contra Carlos Alcaraz. Allí comenzó con dolores, se hizo atender por el fisioterapeuta, pero ganó y avanzó. Al bajarse en medio del juego de la siguiente instancia, fue cuando subió la placa con la lesión.

El cuadro de Novak Djokovic en Australian Open 2026

De no mediar sorpresas en los duelos y, si salen los rivales esperados, podría llegar a enfrentar a Terence Atmane en segunda, a Brandon Nakashima en tercera y a Jakub Mensik en la cuarta instancia. De ese modo, en la segunda semana del Major se vienen los rivales de ranking más fuerte.

Australian Open

En cuartos de final podría cruzarse con el difícil Lorenzo Musetti, en semifinales con el campeón defensor, Jannik Sinner, y en la final con Carlos Alcaraz, líder del ranking, o Alexander Zverev, el alemán que completa el top 3 del ranking ATP actual y finalista de la última edición.

Novak Djokovic, y la contraposición con la actualidad de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

En contraposición a su actualidad física, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el número 2, Jannik Sinner, están en su mejor momento y no solo son los actuales líderes del ranking, sino también de los últimos trofeos de Grand Slam: en los últimos ocho torneos, los títulos se repartieron entre ellos dos. El último campeón diferente fue Djokovic, en la épica final del US Open 2023.

Alcaraz, con sus cortos 22 años, viene de una temporada con 80 partidos jugados a nivel ATP, con ocho títulos y tres finales en su haber. Quedó como líder, pero supo ocupar el segundo escalafón durante la mayor parte del año. Por otro lado, Sinner tiene 24 años y disputó 64 partidos en 2025 debido a la suspensión que sufrió a inicios de temporada por el uso de clostebol, una sustancia prohibida por la ITIA, lo que lo obligó a estar varias semanas fuera de las canchas. Ganó seis títulos y jugó cuatro finales.

Sinner Alcaraz

Sin embargo, más allá de las dudas físicas y de un contexto dominado por la nueva generación, el serbio vuelve a presentarse en Melbourne con el respaldo de su historia y una competitividad que no admite descartes prematuros. El Australian Open será, una vez más, el escenario para saber si la experiencia, la ambición y la fortaleza mental pueden imponerse al paso del tiempo y a un cuadro cada vez más exigente

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ofner quedó eliminado de la qualy.

Insólito: festejó su triunfo antes de tiempo, el partido no había terminado y quedó eliminado del Abierto de Australia

El ATP 250 de Buenos Aires se jugará en febrero.

Argentina Open 2026 con jugadores confirmados: quiénes son las figuras, cuándo se juega y dónde comprar las entradas

Polémica en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos

Papelón en el tenis: se anotó en un torneo profesional sin saber jugar, cometió 20 dobles faltas y perdió en 37 minutos

Argentina quedó eliminada de la United Cup.

A pesar del gran nivel de Báez, Argentina quedó eliminada de la United Cup contra Suiza

Argentina logró clasificar a cuartos en la United Cup.

United Cup: Argentina logró clasificar a cuartos de final por primera vez

El delantero viene de brillar en el fútbol chileno.

El experimentado delantero que vuelve al fútbol argentino: jugó en un grande y no es Gaich

Rating Cero

El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora.

"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

Este k-drama tiene dos temporadas de 16 capítulos cada una.
play

Está en Netflix y es una serie súper dramática: tiene solo dos temporadas

Las Películas que hay en el catálogo de Netflix y son ideales para ver en familia
play

Esta tercera parte de una saga animada con dragones llegó a Netflix y es perfecta para toda la familia: cuál es

El aroma elegido por Emma Stone se caracteriza por su perfil floral clásico y su impronta elegante.

Este es el perfume favorito de Emma Stone: cuánto sale en Argentina

Se trata de una actriz con recorrido en televisión y teatro.

El Tucu López se mostró con su nueva pareja de vacaciones y causó furor: quien es

Cuenta con el respaldo creativo del equipo detrás de uno de los mayores fenómenos globales del streaming.

Así es la imperdible nueva serie de Netflix de los creadores de El Juego del Calamar

últimas noticias

Novak Djokovic debuta contra Pedro Martínez.

Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

Hace 22 minutos
El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora.

"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

Hace 43 minutos
Exentos de la Verificación Técnica Vehicular.

Confirmado: este grupo ya no deberá hacer la VTV en 2026

Hace 1 hora
Pequeños cambios, como cocinar más en casa durante la semana, pueden generar beneficios sostenidos a largo plazo.

Por qué cocinar en casa puede ser clave para la longevidad según expertos

Hace 1 hora
play
Este k-drama tiene dos temporadas de 16 capítulos cada una.

Está en Netflix y es una serie súper dramática: tiene solo dos temporadas

Hace 1 hora