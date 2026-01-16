Australian Open 2026: el camino de Novak Djokovic en medio del dominio Jannik Sinner-Carlos Alcaraz

El serbio se prepara para debutar en el primer Grand Slam del año, en una edición marcada por los líderes de la nueva generación. Aunque, aun así, aparece como uno de los principales candidatos a desafiar esa hegemonía. ¿Contra quién debuta?

El serbio Novak Djokovic parte como cuarto preclasificado en e l Australian Open y ya tiene rival confirmado para la primera ronda: Pedro Martínez. Y, a pesar de las dudas por los problemas físicos que lo aquejaron en las últimas semanas, dirá presente en lo que será su participación número 81 a nivel Grand Slam.

Resulta imposible no mencionar que, a pesar de no ser un candidato firme a llevarse el título, es el máximo ganador del torneo, ya que levantó el trofeo en 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 y 2023, y eso ya lo posiciona como uno de los más peligrosos. Pero, para poder entender por qué no lo es, además de mencionar la edad, es necesario hablar de su actualidad.

En primer lugar, cabe destacar que, si bien su presencia nunca estuvo en duda, encendió las alarmas porque el miércoles saltó a la cancha para entrenar con Jiri Lehecka y se retiró de la cancha a los 12 minutos tras ser atendido por el fisioterapeuta. ¿Qué le pasó? Tenía un fuerte dolor de cuello.

Tampoco es menor mencionar que la semana pasada se bajó del ATP 250 de Adelaida, su primer torneo del año. Sin embargo, solo se trató de priorizar su físico y destinarlo para el GS, pero fue él mismo quien adelantó que desde ahora iba a elegir con prioridad los torneos que quería disputar.

En esta última declaración quedó plasmada su actualidad. No solo implican los 38 años, sino también que en 2025 solo jugó 50 partidos oficiales, de los cuales ganó 39. Llegó a tres finales, dos de ellas de ATP 250 –ganó ambas– y el Masters 1000 de Miami, en donde cayó contra Jakub Mensik. En 2024 se repitieron los números: jugó 46 partidos y llegó a 3 finales, de las cuales ganó dos, a diferencia de años anteriores en los que la cantidad de encuentros disputados era aún mayor.

Novak Djokovic y las lesiones que lo aquejaron en los últimos años

Los últimos años quedaron marcados por molestias físicas: en 2024 sufrió la rotura del menisco medial de la rodilla derecha en los octavos de final de Roland Garros, cuando disputaba su partido contra Francisco Cerúndolo, pero no se retiró ese día, sino que ganó y se bajó para la siguiente ronda. Poco tiempo después apareció tras su operación y ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Djokovic Redes sociales

Mientras que, en 2025, tuvo que retirarse de su partido de semifinales del Australian Open ante Alexander Zverev por una molestia en su pierna izquierda, la cual tuvo que demostrar en redes sociales porque lo cuestionaron por la molestia que arrastró desde los cuartos de final en el partido contra Carlos Alcaraz. Allí comenzó con dolores, se hizo atender por el fisioterapeuta, pero ganó y avanzó. Al bajarse en medio del juego de la siguiente instancia, fue cuando subió la placa con la lesión.

El cuadro de Novak Djokovic en Australian Open 2026

De no mediar sorpresas en los duelos y, si salen los rivales esperados, podría llegar a enfrentar a Terence Atmane en segunda, a Brandon Nakashima en tercera y a Jakub Mensik en la cuarta instancia. De ese modo, en la segunda semana del Major se vienen los rivales de ranking más fuerte.

Australian Open ATP World Tour

En cuartos de final podría cruzarse con el difícil Lorenzo Musetti, en semifinales con el campeón defensor, Jannik Sinner, y en la final con Carlos Alcaraz, líder del ranking, o Alexander Zverev, el alemán que completa el top 3 del ranking ATP actual y finalista de la última edición.

Novak Djokovic, y la contraposición con la actualidad de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz

En contraposición a su actualidad física, el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, y el número 2, Jannik Sinner, están en su mejor momento y no solo son los actuales líderes del ranking, sino también de los últimos trofeos de Grand Slam: en los últimos ocho torneos, los títulos se repartieron entre ellos dos. El último campeón diferente fue Djokovic, en la épica final del US Open 2023.

Alcaraz, con sus cortos 22 años, viene de una temporada con 80 partidos jugados a nivel ATP, con ocho títulos y tres finales en su haber. Quedó como líder, pero supo ocupar el segundo escalafón durante la mayor parte del año. Por otro lado, Sinner tiene 24 años y disputó 64 partidos en 2025 debido a la suspensión que sufrió a inicios de temporada por el uso de clostebol, una sustancia prohibida por la ITIA, lo que lo obligó a estar varias semanas fuera de las canchas. Ganó seis títulos y jugó cuatro finales.

Sinner Alcaraz Redes sociales

Sin embargo, más allá de las dudas físicas y de un contexto dominado por la nueva generación, el serbio vuelve a presentarse en Melbourne con el respaldo de su historia y una competitividad que no admite descartes prematuros. El Australian Open será, una vez más, el escenario para saber si la experiencia, la ambición y la fortaleza mental pueden imponerse al paso del tiempo y a un cuadro cada vez más exigente