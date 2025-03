Entre los cientos de comentarios, el que llamó de los fanáticos fue el del propio Franco Colapinto: "¡Qué carrera, amigo! Muy bien corrido todo el fin de semana, ustedes se merecen este resultado, chicos".

La relación entre ambos pilotos creció durante todo 2024, donde compartieron grandes momentos dentro de la pista, como afuera. Por su parte, la cuenta oficial de la Fórmula 1 destacó la muestra de apoyo y lo compartió en su cuenta oficial.

