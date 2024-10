La pregunta de Alex Albon que sorprendió a Franco Colapinto: "¿Es legal?"

Después de discernir sobre el origen de la palabra mate, y su pronunciación: "¿En Argentina se dice mate (se lee meit y es compañero en inglés) o mate?", dijo Albon, y siguió: “¿Qué es el mate? ¿Un potenciador de rendimiento, pero legal?”.

Este comentario le sacó una sonrisa a Colapinto, que en tono de broma, respondió: “Todavía no me han hecho una prueba antidopaje, así que no estoy seguro si es legal, pero lo sabremos pronto después de este podcast”.

El campeón británico relacionó al mate con la Selección argentina y lanzó: "Es muy popular en la selección argentina de fútbol, todos lo toman". Y Colapinto aseguró: "Sí, todos toman mate, por eso somos campeones".

Albon le preguntó "¿A qué sabe?" y le respondieron: "Es una especie de té verde muy fuerte". Después le preguntó irónicamente: "¿Lo toman sin leche? Le echan harina". Franco remarcó que "es solo agua, un litro, hirviendo, que esté realmente caliente",

Después repasaron temas como si "¿son hojas?", "es cafeína", "con qué frecuencia", y "qué sabor tiene", mientras el oriundo de Pilar sostuvo: "Son como hojas muy pequeñas, como trituradas, no es un polvo, tiene cierta consistencia".

Colapinto aseguró que "tiene cafeína" y que "se toma mucho, me tomo un litro solo... Todos los días, a veces menos de un litro. Suelo tomarlo cuando me despierto". Finalmente comentó a su colega que "es como un té verde muy, muy fuerte. Lo tomo siempre sin azúcar, nunca. Es muy adictivo".