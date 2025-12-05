Vuelos, comida y hoteles: Cuánto cuesta seguir a la Selección durante la fase de grupos

Se realizó el sorteo de la próxima Copa del Mundo y se conocieron los rivales de Argentina. Con esto, los fanáticos de Messi y compañía ya pueden sacar la calculadora y analizar los números para acompañar a selección, que disputará sus primeros partidos en Estados Unidos.

San Francisco, Kansas y Dallas son las ciudades que podría visitar la Selección argentina.

El camino de la Selección argentina para defender el título en el Mundial 2026 no está totalmente definida, pero sí se sabe cuáles son las 3 ciudades en las que competirá en la primera ronda. Argelia, Austria y Jordania serán los rivales a los que La Scaloneta enfrentará en las locaciones estadounidenses.

¿Provocación?: el insólito error de Austria al anunciar su cruce con la Selección argentina

El hincha que quiera viajar a Estados Unidos deberá contar, de mínima, con u$s7.000 para moverse entre tres los destinos . El plan de viaje más eficiente para ver los tres partidos, sin apuros logísticos, abarca más 5.000 kilómetros de distancia e implica una estadía de entre 10 y 12 días .

Vuelo ida y vuelta Buenos Aires - Estados Unidos (ej. a San Francisco): desde u$s2.400 a u$s3.600

Vuelos internos en Estados Unidos (por tramo): desde u$s450 a u$s600

Entradas (según el sitio de FIFA) : desde u$s560 a u$s4.500

Alojamiento (por noche): desde u$s50 a u$s300

Comida (por día): desde u$s50 a u$s120

Otros gastos (comprende transporte interno, seguro de viaje e imprevistos): desde u$s700 a u$s1.100

Levi's Stadium - San Francisco Redes Sociales

Las alternativas de viaje para abaratar los costos del viaje al Mundial 2026

Es importante aclarar que el valor de u$s7000 es el mínimo indispensable. En el análisis realizado por nuestra redacción no están contempladas las cenas en restaurantes, bebidas alcohólicas, aéreos por fuera de la clase económica, paseos turísticos u hoteles de lujo.

Ante la situación de crisis económica que existe en nuestro país, es claro que el ingenio y el fervor de los hinchas se combinarán para encontrar alternativas, y concretar el viaje que permita alentar a los jugadores que defenderán el título conseguido en Qatar 2022.

Para reducir el costo, los expertos en viajes recomiendan maximizar la planificación con más de un año de anticipación. Una estrategia clave es asegurar los boletos aéreos y logísticos: muchas agencias comenzarán a ofrecer paquetes que incluyen vuelos y alojamiento a precios más competitivos que si se compran los servicios por separado, con opciones que arrancan desde u$s4.500.

Kansas City Stadium Redes Sociales

Será fundamental la búsqueda de estos paquetes multidestino y vuelos internos con aerolíneas de bajo costo con la mayor antelación posible, ya que comprar los tramos por separado cerca de la fecha puede disparar el presupuesto.

El otro pilar del ahorro se basa en la colaboración. Es fundamental optar por alojamientos compartidos (como Airbnb) para dividir los altos costos de la hotelería en dólares, en lugar de depender de habitaciones individuales.

Adicionalmente, se debe privilegiar la comida preparada o comprada en supermercados por sobre los restaurantes. Estas medidas son clave para asegurar que el sueño de acompañar a la Selección no se convierta en una pesadilla financiera.