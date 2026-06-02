La mayoría de los argentinos usarán el aguinaldo para pagar deudas

Un relevamiento de Focus Market mostró que que la mayor parte de los trabajadores destinará el cobro extra a cancelar compromisos financieros.

En un contexto de inflación y caída del poder adquisitivo, un informe reveló que la mayoría de los argentinos usará el pago del aguinaldo de junio a pagar deudas.

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Según el relevamiento realizado por Focus Market sobre 3.575 casos en todo el país, el 23,5% de los consultados planea utilizar el aguinaldo para cancelar o reducir compromisos financieros , convirtiéndose en el principal destino de esos fondos. En segundo lugar aparece la compra de dólares con el 17,8% , mientras que los gastos generales del hogar ocupan el tercer puesto con el 16,2% .

Más atrás se ubican las inversiones financieras. El 13,9% destinará el dinero a la compra de acciones , mientras que el 11% optará por un fondo común de inversión . Recién en sexto lugar aparecen las vacaciones , elegidas por el 10,3% de los encuestados.

Las alternativas de ahorro de corto plazo muestran una menor participación. Las billeteras digitales y cuentas remuneradas concentran el 3% de las respuestas, seguidas por la compra de oro con el 2,4% , el stockeo de compras de supermercado con el 1% y el plazo fijo , que apenas alcanza el 0,9% .

“En un contexto de desaceleración inflacionaria, pero todavía con incertidumbre, una parte importante de los argentinos utilizará el aguinaldo con un criterio defensivo. La prioridad seguirá siendo la cancelación de deudas de corto plazo, especialmente tarjetas y financiamiento en cuotas, mientras que otro segmento optará por dolarizar excedentes como mecanismo conservador de resguardo de valor”, expresó Damián Di Pace, director de la consultora.

El especialista agregó que la moneda estadounidense mantiene un papel central en las decisiones de ahorro de los argentinos. “El dólar continúa funcionando como refugio psicológico y financiero frente a cualquier expectativa de volatilidad cambiaria futura”, sostuvo.

Aguinaldo: los cambios de prioridades respecto de 2025

La comparación interanual muestra con claridad cómo se modificó el destino que los argentinos planean darle al aguinaldo. Mientras que en junio de 2025 el principal uso estaba vinculado a los gastos generales del hogar, este año la prioridad pasó a ser el pago de deudas.

El porcentaje de personas que destinará el aguinaldo a cancelar compromisos financieros trepó del 9% en 2025 al 23% en 2026, un incremento de 14 puntos porcentuales, el mayor salto registrado en el relevamiento. También creció la intención de comprar dólares, que pasó del 16% al 18%.

En contraste, los gastos generales registraron una fuerte caída: descendieron del 31% al 16%, una baja de 15 puntos porcentuales. También retrocedió el interés por invertir en acciones, que pasó del 20% al 14%, y por utilizar billeteras digitales o cuentas remuneradas, que bajaron del 6% al 3%.

Las vacaciones mostraron una leve disminución, del 11% al 10%, mientras que el stockeo de compras de supermercado cayó del 2% al 1%. Por su parte, el plazo fijo continuó perdiendo atractivo: pasó del 5% al 1% de las preferencias.