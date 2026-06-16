16 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

"Estamos con ustedes hasta el fin del mundo": el emotivo mensaje de Ángel Di María antes del debut de la Selección

El campeón del mundo compartió una imagen del plantel argentino en sus redes sociales y expresó su apoyo incondicional al equipo que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

Por
Estamos con ustedes hasta el fin del mundo: el emotivo mensaje de Ángel Di María antes del debut de la Selección

"Estamos con ustedes hasta el fin del mundo": el emotivo mensaje de Ángel Di María antes del debut de la Selección

Télam

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Ángel Di María realizó una emotiva publicación en apoyo a sus excompañeros. Aunque ya no forma parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni, el rosarino utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje cargado de emoción y aliento.

Mundial 2026, minuto a minuto: debuta la Argentina, juega Francia y Haaland juega su primer mundial
Te puede interesar:

Mundial 2026, minuto a minuto: debuta Argentina, juega Francia y Haaland hace su presentación

"Fideo" compartió una fotografía del seleccionado y acompañó la publicación con palabras que rápidamente generaron repercusión entre los hinchas, que celebraron el respaldo de uno de los grandes referentes de la conquista en Qatar 2022.

"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos Argentina!", escribió el exjugador de la Albiceleste.

Embed - Angel Di Maria en Instagram: "HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! "
View this post on Instagram

Di María se retiró de la Selección tras la obtención de la Copa América 2024, poniendo fin a una etapa histórica en la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva edición del torneo continental.

Autor de goles decisivos en las finales más importantes del ciclo, el extremo se transformó en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas argentinos. Por eso, su mensaje en la previa del estreno mundialista no pasó inadvertido y se sumó a la ola de apoyo que recibe el plantel en el inicio de una nueva ilusión.

El dolor de Leo Balerdi: habló por primera vez tras quedar afuera del Mundial 2026

A horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Leonardo Balerdi rompió el silencio y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales luego de quedar desafectado de la lista definitiva por una lesión.

El defensor del Olympique de Marsella publicó una imagen del plantel albiceleste y dejó en claro el difícil momento que atraviesa tras perderse la máxima cita del fútbol.

"Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, Balerdi aseguró que intenta enfocarse en la recuperación y acompañar al grupo desde afuera. "Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", agregó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Qué levantarán del canal?

Cambios en Telefe: la modificación de la grilla levantó un programa

La Albiceleste sale a defender el título obtenido en Qatar 2022 en la primera jornada del Grupo J.

Quién transmite Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026 por TV

Hervé Renard había sido despedido de Arabia Saudita 55 días antes de empezar el Mundial 2026.

El técnico verdugo de Argentina en Qatar 2022 asumió en Túnez en pleno Mundial 2026

Será la primera jornada del Grupo J que también integran Austria y Jordania.

Cómo ver Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026 por TV y streaming

La emotiva publicación de Lionel Messi en el debut de Argentina en el mundial

La emotiva publicación de Messi en el debut de Argentina en el mundial

Solo existe un antecedente entre ambos seleccionados.

El particular antecedente de Argentina contra Argelia, el rival con el que debutará en el Mundial 2026

Rating Cero

Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.
play

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

La panelsita remarcó el dificil momento que vive.

Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures.

La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.

Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle en Gran Hermano: "Atenete a las consecuencias"

Los premios de la música llegarán, desde el próximo año, con modificaciones claves.

Cambian los premios GRAMMYs para siempre: cuáles son las novedades para la próxima edición

El productor habló tras el accidente.

Rompió el silencio el productor musical que se salvó del choque de helicópteros en el que murió Gaspi

últimas noticias

play
Manu Urcera le contó a Juanita de sus lesiones y ella no pudo evitar tocarlo.

"Los dejamos solos": el coqueteo de Juanita Viale con el marido de Nicole Neumann que explotó en redes sociales

Hace 11 minutos
La panelsita remarcó el dificil momento que vive.

Angustia y desesperado pedido: la figura de América TV que no pudo contener el dolor en vivo

Hace 24 minutos
Matt y Ross Duffer tienen desde 2022 su propia productora, Upside Down Pictures.

La misteriosa película en la que trabajan los creadores de Stranger Things

Hace 30 minutos
Las participantes de Generación Dorada se cruzaron otra vez y sorprendieron a sus compañeros.

Andrea del Boca acusó a Solange Abraham de querer pegarle en Gran Hermano: "Atenete a las consecuencias"

Hace 35 minutos
Los premios de la música llegarán, desde el próximo año, con modificaciones claves.

Cambian los premios GRAMMYs para siempre: cuáles son las novedades para la próxima edición

Hace 1 hora