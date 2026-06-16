El campeón del mundo compartió una imagen del plantel argentino en sus redes sociales y expresó su apoyo incondicional al equipo que buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.

"Estamos con ustedes hasta el fin del mundo": el emotivo mensaje de Ángel Di María antes del debut de la Selección

A pocas horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Ángel Di María realizó una emotiva publicación en apoyo a sus excompañeros. Aunque ya no forma parte del plantel dirigido por Lionel Scaloni , el rosarino utilizó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje cargado de emoción y aliento.

"Fideo" compartió una fotografía del seleccionado y acompañó la publicación con palabras que rápidamente generaron repercusión entre los hinchas, que celebraron el respaldo de uno de los grandes referentes de la conquista en Qatar 2022.

"Hoy arranca una nueva ilusión y solo quiero decirles con la mano en el corazón, que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora sé lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo. ¡Vamos Argentina!", escribió el exjugador de la Albiceleste.

Di María se retiró de la Selección tras la obtención de la Copa América 2024 , poniendo fin a una etapa histórica en la que conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y una nueva edición del torneo continental.

Embed - Angel Di Maria en Instagram: "HOY ARRANCA UNA NUEVA ILUSIÓN y solo quiero decirles con la mano en el corazón , que estamos con ustedes hasta el fin del mundo. Sé lo que se siente estar ahí y ahora se lo que siente ser solamente un hincha, y puedo decirles que esa ilusión que hoy tienen, la tenemos todos los Argentinos. Los quiero mucho y vamos por todo . VAMOS ARGENTINA!! "

Autor de goles decisivos en las finales más importantes del ciclo, el extremo se transformó en uno de los futbolistas más queridos por los hinchas argentinos. Por eso, su mensaje en la previa del estreno mundialista no pasó inadvertido y se sumó a la ola de apoyo que recibe el plantel en el inicio de una nueva ilusión.

El dolor de Leo Balerdi: habló por primera vez tras quedar afuera del Mundial 2026

A horas del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, Leonardo Balerdi rompió el silencio y compartió un sentido mensaje en sus redes sociales luego de quedar desafectado de la lista definitiva por una lesión.

El defensor del Olympique de Marsella publicó una imagen del plantel albiceleste y dejó en claro el difícil momento que atraviesa tras perderse la máxima cita del fútbol.

"Despertarme y ver esta foto me emociona mucho. No voy a mentir, los primeros días fueron muy duros. Después de tanto esfuerzo y de soñar durante tanto tiempo con estar ahí, quedarse afuera de un Mundial por una lesión es algo difícil de aceptar", escribió el zaguero en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación, Balerdi aseguró que intenta enfocarse en la recuperación y acompañar al grupo desde afuera. "Pero el tiempo ayuda a poner las cosas en perspectiva, ahora toca esperar y pensar en lo que puede venir más adelante. Y sobre todo apoyar desde donde me toca. Quiero desearles lo mejor a mis compañeros y a toda Argentina en esta competición tan especial. Todos juntos. Vamos Argentina", agregó.