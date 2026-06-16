¿Ganará la Selección argentina? Qué dice el pronóstico astrológico para el debut de Argentina en el Mundial contra Argelia La Scaloneta jugará contra el elenco africano, a partir de las 22, en el estadio Kansas City. Las especulaciones sobre el resultado llegaron hasta la astrología, que busca dar una guía o respuesta sobre el resultado de hoy. "Argentina nunca perdió un partido en un Mundial con la Luna en ese signo", sentenció el especialista. Por Agregar C5N en









Un astrólogo explicó cómo será el desempeño de Argentina durante el primer partido del Mundial 2026.

SFaltan horas para el debut de la Selección argentina contra Argelia en el Mundial 2026. Ante la expectativa que genera el encuentro, un astrólogo pronosticó cómo será el primer partido de la Scaloneta que tiene que defender su título como Campeón del Mundo 2022.

En la antesala del debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026, el reconocido el reconocido astrólogo Juan Cruz Sirius analizó la carta astral de la Scaloneta donde explicó que la Revolución Solar muestra indicadores sumamente positivos: la conjunción de la Luna con Júpiter.

Embed - PREDICCION ARGENTINA MUNDIAL 2026 Según el experto, "este aspecto es muy favorable y según mi interpretación anuncia un mundial digno por parte del seleccionado nacional". Sin embargo, el cielo también presenta severas advertencias. Sirius advirtió con preocupación la cuadratura de planetas maléficos como Saturno y Plutón: "Esta combinación es un indicador de complicaciones, adversidades y podrían ser frustraciones".

Argentina debuta en el Mundial 2026: cuál será el resultado del partido ante Argelia Tras balancear las múltiples variables en tensión que impiden dar un veredicto definitivo de antemano, Juan Cruz Sirius concluyó su informe con un pronóstico sumamente optimista para la tranquilidad de los hinchas:

"Argentina no hará un mundial decepcionante. Con esto me refiero a que no nos volveremos temprano a casa. Mi pronóstico es que haremos un muy buen mundial. Argentina estará entre los cuatro semifinalistas con buenas posibilidades de estar entre los tres primeros peleando por la corona", sentenció.

Carta Natal debut Argentina Juan Cruz Sirius A pesar de las alarmas detectadas en los planetas de tensión, el especialista aseguró que la Scaloneta volverá a ser protagonista indiscutida del torneo. Sirius concluyó que, una vez alcanzadas las instancias decisivas de semifinales, "tocará analizar detalladamente la astrología del rival para poder pronosticar con mayor seguridad el ganador de la copa". Los minutos con probabilidad de gol en el partido entre Argentina y Argelia Primer tiempo 22:17

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23:41 Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JuanCruzSirius/status/2066581755310579983&partner=&hide_thread=false ARGENTINA vs ARGELIA #Astrologia



Los minutos de mayor probabilidad astrológica de goles o jugadas claves:



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Hora reloj Argentina. Margen +/- 1 minuto.



Mi predicción para Argentina en el Mundial: https://t.co/ZRp0PfqCI1 pic.twitter.com/NQ5PLGQRJ9 — Astrologia con rigurosidad (@JuanCruzSirius) June 15, 2026