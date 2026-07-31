Se conoció la primera foto de Cinzia de Gran Hermano en el hospital tras sufrir un accidente Tras el dramático episodio vivido dentro del famoso reality, trascendió una imagen de la participante. Agregar C5N en









La participante sufrió un duro golpe en la casa más famosa.

La polémica emisión de Gran Hermano Generación Dorada sumó un momento de extrema preocupación este 30 de julio tras la dramática salida de Cinzia Francischiello. La concursante debió ser derivada de urgencia a un centro médico cercano luego de protagonizar un severo incidente en el interior de la casa. Las imágenes del momento encendieron las alarmas rápidamente tanto dentro de la convivencia como en las redes.

El desafortunado hecho ocurrió en el dormitorio mientras la joven bailaba junto a Solange Abraham. En medio de la rutina de baile, perdió el equilibrio, cayó hacia atrás y se impactó brutalmente la zona lumbar contra el filo de una de las camas de la habitación. El fuerte golpe le impidió ponerse de pie por sus propios medios y obligó a la pronta asistencia del cuerpo médico.

Ante la incertidumbre del grupo, la conducción del reality debió intervenir para llevar tranquilidad y confirmar el diagnóstico. “Tiene una lesión en una vértebra que requiere de reposo y el uso de una faja”, les comunicó Santiago del Moro a los demás jugadores, oficializando además la salida definitiva de la participante del certamen. La novedad cayó como un balde de agua fría entre sus compañeros, quienes no ocultaron su consternación.

Redes sociales En las últimas horas, su pareja, Dylan Gissi, difundió la primera imagen de la jugadora desde la clínica y dejó un sentido mensaje en las redes sociales. “Gracias a todos por sus mensajes. Cin está bien, dolorida, pero tratando de aceptar los planes de Dios y esas cosas de la vida que con el tiempo entenderemos”, escribió el joven, antes de cerrar de forma cariñosa: “Cómo te extrañé, princesa. Te amo”.

El comunicado de Gran Hermano tras el accidente de Cinzia La producción de Gran Hermano: Generación Dorada hizo oficial la salida de Cinzia Francischiello de la competencia. La determinación se hizo pública luego de que la concursante venezolana sufriera un severo golpe en el interior de la casa y tuviera que ser trasladada de urgencia a un centro de salud para su evaluación. La noticia tomó por sorpresa a la audiencia y generó una fuerte conmoción en el ecosistema de las redes.

“En la mañana de hoy, Cinzia sufrió una caída en su habitación. Fue atendida rápidamente y trasladada a una clínica cercana. Tras realizarle los estudios pertinentes, se comprobó que tiene una leve lesión en sus vértebras que requiere de reposo por algunos días”, detalló la emisora a través de sus canales oficiales antes de concluir: “Por tal motivo, Cinzia no podrá regresar a la casa y queda fuera de competencia”. De esta manera, la confirmación de las autoridades del programa echó por tierra cualquier posibilidad de retorno para la participante en esta temporada 2026. Tras la evaluación médica, la casa perdió a una de sus figuras más queridas por un imponderable ajeno por completo al desarrollo del juego. Esta repentina baja obligó a reorganizar de urgencia la estrategia de los participantes de cara a las próximas nominaciones.