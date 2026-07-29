29 de julio de 2026 Inicio
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La FIFA investigará a la Selección y a la AFA por la bandera de Malvinas y los incidentes en la final

El Comité Disciplinario de la federación abrió procedimientos por "agresión" contra Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala; por "conducta antideportiva" contra Thiago Almada y el español Gavi; y por otros cuatro cargos a la AFA.

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Las Malvinas son argentinas

"Las Malvinas son argentinas", la bandera que desplegó la Selección argentina.

La FIFA, a través de su Comité Disciplinario, investigará a Leandro Paredes, Nahuel Molina y el integrante del cuerpo técnico, Roberto Ayala, por "agresión"; a Thiago Almada y el español Gavi por "conducta antideportiva"; y a la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) por "posibles infracciones" de cuatro artículos del Código Disciplinario de la federación internacional.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
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Todos los involucrados ya fueron notificados y tendrán la posibilidad de presentar sus descargos antes de que la Comisión Disciplinaria adopte una resolución definitiva sobre cada caso.

Paredes, Molina y Ayala son los que podrían ser sancionados por más tiempo: el primero será investigado por tres presuntos hechos de agresión, el segundo afrontará dos cargos por presunta agresión (uno consumado y otro en grado de tentativa) y otro cargo por conducta antideportiva y el último solo será investigado por agresión.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió los procedimientos mencionados tras recibir el informe elaborado por el procurador designado para investigar los incidentes ocurridos al término de la final entre Argentina y España.

De qué acusa la FIFA a la AFA

La FIFA abrió procedimientos contra la AFA por la utilización de un evento deportivo para realizar manifestaciones de carácter no deportivo (artículo 13, apartado 2, inciso c), por conducta inadecuada por parte del equipo (artículo 14, apartado 5), por discriminación y agresiones racistas (artículo 15) y por alteración del orden y la seguridad en los partidos (artículo 17).

La federación internacional le reclama a la asociación encabezada por el Chiqui Tapia los "cánticos y gestos discriminatorios, retrasos en los saques iniciales, incumplimiento de los protocolos de los partidos y de seguridad, exhibición de mensajes inapropiados por parte del equipo y de los espectadores, y lanzamiento de objetos por parte de los espectadores" en varios partidos del Mundial 2026.

Es decir, la FIFA investigará a la AFA por el despliegue de la bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" de parte de los jugadores de la Selección y por la canción entonada por los futbolistas que reclama por la soberanía de Argentina sobre las islas usurpadas por Gran Bretaña en el mar Argentino.

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