31 de julio de 2026 Inicio
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Volvieron a detener al cuidador que agredió a dos jubiladas en un geriátrico de Mar del Plata

Nicolás Gastón Cichero quedó otra vez bajo arresto por orden de la Justicia tras la denuncia por ataques contra residentes de un hogar para adultos mayores; este sábado deberá prestar declaración.

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Nicolás Gastón Cichero fue detenido por segunda vez. 

Nicolás Gastón Cichero fue detenido por segunda vez. 

0223

El cuidador Nicolás Gastón Cichero quedó detenido por segunda vez este viernes en Mar del Plata, acusado de atacar a dos mujeres alojadas en un geriátrico, luego de que la Justicia ordenara una nueva medida de arresto en el marco de la causa por lesiones agravadas por violencia de género.

Imágenes del geriátrico del horror.
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El acusado había recuperado la libertad después de una primera detención, aunque el jueves se presentó por voluntad propia en los tribunales para conocer el estado del expediente, hasta que la fiscalía dispuso un nuevo arresto y fijó su declaración indagatoria para este sábado.

La investigación tomó impulso tras la difusión de distintos videos obtenidos de las grabaciones de las cámaras del hogar David, que muestran episodios de agresiones físicas, amenazas e insultos contra dos residentes del lugar, ubicado sobre la calle Rivadavia al 4000, donde también quedaron registrados violentos episodios durante la asistencia cotidiana.

Uno de videos muestra a una de las residentes mientras el cuidador intenta alimentarla a los gritos. En ese momento le exige: "¡Abrí la boca!", mientras mantiene una actitud intimidante y violenta, lo que hace que la anciana rompa en llanto. Este epiosidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Nicolás Cichero fue detenido por segunda vez.

Nicolás Cichero fue detenido por segunda vez.

Otra filmación exhibe cómo le coloca una prenda sobre la cabeza a una mujer durante algunos segundos y la manipula de manera brusca. Además, la investigación incorporó un episodio en el que habría golpeado a otra residente con una cuchara, al tiempo que se lo escucha amenazarla con frases como: "¿Querés llorar? Vamos", y lanzar insultos de extrema violencia: "¿Por qué no te morís, vieja hija de p...? Morite de una vez".

Clausuraron el geriátrico donde un cuidador maltrató a dos adultas mayores

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura preventiva del geriátrico David después de que se conocieran las agresiones sufridas por dos residentes. La inspección determinó que el establecimiento tenía la habilitación vencida, situación que podría derivar en el cierre definitivo si no regulariza su situación dentro del plazo establecido.

La periodista Jimena Paternoster explicó en De Una, por C5N, que los responsables del hogar cuentan con cinco días para iniciar los trámites de regularización. Además, señaló que una inspección realizada dos meses antes ya había detectado la falta de habilitación, motivo por el cual se labró el acta que dio lugar a la clausura preventiva.

Según publicó el medio 0223, durante las inspecciones también se detectó que el geriátrico no mantenía contrato con una empresa habilitada para el tratamiento de residuos patogénicos. En paralelo, la investigación judicial continúa con el análisis de las filmaciones y el avance de la causa contra el exempleado acusado por las agresiones.

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