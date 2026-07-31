31 de julio de 2026 Inicio
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El Hospital Garrahan fue distinguido entre los mejores equipados de América Latina

El centro de salud pediátrico recibió un reconocimiento internacional por su vanguardia tecnológica y el plan de modernización más importante de su historia, que fortalece la atención de alta complejidad en toda la región.

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El Hospital de Pedriatría Garrahan es una de las mejores de la región

El Hospital de Pedriatría Garrahan es una de las mejores de la región,.

El Hospital de Pedriatría Dr. Juan P. Garrahan fue reconocido oficialmente como uno de los establecimientos de salud mejor equipados tanto de Argentina como de América Latina. Esta importante distinción surge del ranking HospiRank 2026, elaborado por la consultora internacional Global Health Intelligence (GHI). El informe destacó la sólida infraestructura tecnológica de la institución, la cual es el resultado de un proceso de modernización integral destinado a potenciar la calidad de atención para niños y adolescentes de todo el país.

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Para otorgar este posicionamiento, la consultora evaluó a unas 19.000 instituciones sanitarias públicas y privadas, lo que representa la cobertura del 90% de los hospitales de la región mediante el análisis de más de 140 indicadores. En este contexto, el Garrahan sobresalió específicamente en tres categorías fundamentales para los hospitales públicos: Capacidad Hospitalaria, Equipamiento de Imagenología Avanzada y Equipamiento para el Tratamiento del Cáncer. Estos resultados consolidan al hospital como un referente indiscutido en la medicina pediátrica de alta complejidad.

Uno de los hitos más significativos de esta actualización tecnológica es la incorporación de un acelerador lineal único en la región, adquirido en un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Este equipamiento de última generación permitirá tratar a cerca del 50% de los niños con cáncer de Argentina. Junto con un nuevo tomosimulador, estos avances permiten avanzar en la creación del primer Centro de Radioterapia Pediátrica del país, marcando un cambio histórico en la salud pública nacional.

Además del área oncológica, la renovación incluyó la adquisición de 310 camas hospitalarias, 18 mesas quirúrgicas y seis cabinas de bioseguridad para laboratorios. También se sumaron cinco equipos de Arco en C para procedimientos de alta precisión y un microscopio quirúrgico oftalmológico. Las autoridades del hospital señalaron que este equipamiento constituye un "excelente complemento" para el prestigioso recurso humano de la institución, permitiendo ampliar la capacidad de respuesta ante la creciente demanda asistencial.

"Cuando los recursos se administran con responsabilidad y se invierten donde verdaderamente importa, el resultado es un hospital más moderno, con mejores herramientas para nuestros profesionales y una atención de mayor calidad para los chicos", indicó el hospital en un comunicado oficial.

Mario Lugones: "Estamos llevando a cabo un cambio histórico para el hospital"

El ministro de Salud, Mario Lugones, resaltó que la institución atraviesa una transformación sin precedentes gracias a la incorporación de tecnología de última generación, como el acelerador lineal único en la región y un nuevo tomosimulador. Estos avances, desarrollados en conjunto con la CNEA, son fundamentales para la puesta en marcha del primer Centro de Radioterapia Pediátrica del país, un proyecto que busca asegurar que los pacientes reciban un tratamiento de máxima calidad en un entorno de infraestructura fortalecida.

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria vinculó estos logros con la decisión de "ordenar las cuentas del hospital", lo que permitió financiar la compra de 310 camas, 18 mesas quirúrgicas y equipos de alta precisión como los Arcos en C. Lugones afirmó que este tipo de reconocimientos internacionales validan el rumbo de la gestión, demostrando que administrar con responsabilidad e invertir donde verdaderamente importa consolida al Garrahan como el principal referente de alta complejidad pediátrica en toda la región.

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