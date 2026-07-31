Filtraron el nombre de la famosa que estaría teniendo un romance con Diego Leuco El conductor salió a aclarar públicamente su situación sentimental luego de las versiones que circularon en redes sociales. Agregar C5N en









La participación de ella en su programa generó que arrancara una ola de rumores al respecto.

Los rumores de romance entre Diego Leuco y la influencer Sofía Gonet, conocida popularmente como "La Reini", comenzaron a circular fuertemente luego de un comentario del periodista Ángel de Brito en su ciclo de streaming. El conductor de LAM aseguró que Leuco estaría viviendo un vínculo sentimental con la creadora de contenido, quien actualmente pisa fuerte tanto en Telefe como en Luzu TV.

El comentario que generó polémica surgió en el programa Ángel Responde (Bondi Live), mientras el panel analizaba el próximo estreno de Popstar, el reality de Telefe donde Gonet estará al frente del streaming del ciclo. Fue en ese contexto que De Brito lanzó, sin filtro: "A Leuco se la está comiendo". El conductor fue todavía más allá al agregar "Las malas lenguas dicen que juegan al romance", dejando instalada la versión de un posible affaire entre ambos.

La situación generó un divertido cruce de bromas dentro del propio panel del programa. De Brito redobló la apuesta apuntando contra la fama de conquistador que tiene Leuco. "¡Si a Leuco le gustan todas!", comentario que generó risas entre los panelistas. Romina Scalora coincidió con picardía: "Eso estaba pensando... te dormís y...". Luego, Mariana Brey cerró el ida y vuelta con una advertencia entre risas: "No te duermas. Yo te diría, no te duermas".

El vínculo entre ambos había tomado impulso previamente, luego de que Sofía Gonet participara del programa de Diego Leuco a comienzos de julio. En esa oportunidad, ambos protagonizaron un divertido test en el que bromearon sobre la química que compartían y sobre la posibilidad de salir juntos, un intercambio que rápidamente se viralizó en redes sociales y alimentó las especulaciones sobre un posible romance real.

Redes sociales Qué dijo Leuco tras ser vinculado con Sofía Gonet Diego Leuco decidió romper el silencio sobre los rumores al aire de Luzu al Atardecer (Luzu), donde habló sobre su presente sentimental y buscó desmentir directamente el "shipeo" que se instaló en redes sociales entre él y la influencer. Todo comenzó cuando la conductora del ciclo le consultó de manera directa si tenía tiempo para el amor, deslizando el nombre de Gonet: "¿Y hay tiempo para el amor? ¿Tiempo para que yo te diga, no sé, una Reini?".

El conductor respondió de inmediato descartando esa posibilidad puntual, aunque dejó abierta la puerta a su vida amorosa en general: "No, no, justo esa no, pero sí, tengo tiempo también". Consultado sobre las relaciones en general, Leuco reflexionó sobre la importancia de priorizar los vínculos que realmente le interesan: "Me parece que cuando alguien te importa de verdad, el tiempo lo encontrás. Te adaptás un poco a la otra persona también, pero el tiempo lo encontrás". Redes sociales El momento más llamativo de la entrevista llegó cuando el periodista se refirió específicamente a la repercusión que tomaron los rumores con "La Reini": "Vi que se subió mucho lo del shipeo con la Reini. Como que se hypeó mucho. Pero no. En general, si yo hago algo muy público es justamente porque es todo lo contrario a la verdad. ¿Entendés?". Con esa frase, Leuco dejó en claro que no existiría un romance real con la influencer, atribuyendo las especulaciones a la repercusión mediática de sus intercambios públicos con ella.