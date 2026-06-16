Mundial 2026: el emotivo homenaje de Conmebol por la muerte del Indio Solari

En la previa del partido entre Argentina vs. Argelia, el ente sudamericano posteó una foto de la Selección con el estilo de Oktubre, uno de los discos más emblemáticos de Los Redondos.

Argentina enfrenta a Argelia por el debut en el Mundial 2026 esta noche desde las 22 . Con todas las expectativas puestas en el arranque del campeón del mundo, la Conmebol publicó una foto para la Selección argentina homenajeando al Indio Solari.

Escándalo: la figura que habría salido de fiesta a horas de su debut en el Mundial 2026

La imagen, mayormente en blanco y negro con vivos rojos, hace referencia al disco Oktubre, uno de los álbumes más reconocidos de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

Junto con las caricaturas de los futbolistas, el posteo va acompañado de un "A brillar, Argentina". Esta frase también se vincula con la banda del Indio, ya que parece haber tomado unas palabras al estribillo de La Bestia Pop.

El debut de la Selección argentina en el Mundial 2026 frente a Argelia contará con una cobertura televisiva que incluirá varias señales de aire y cable, las cuales transmitirán el partido en simultáneo para todo el país. El encuentro se disputará este martes 16 de junio a las 22 horas de nuestro país en el Kansas City Stadium.

La Albiceleste sale a defender el título obtenido en Qatar 2022 en la primera jornada del Grupo J, que también integran Austria y Jordania. El partido además tiene un condimento histórico, ya que Lionel Messi se convertirá en el primer futbolista en disputar seis ediciones de una Copa del Mundo. Memo Ochoa, de México, estuvo en el banco de suplentes en el debut por 2 a 0 ante Sudáfrica.

La cobertura está garantizada tanto para quienes tengan televisión por cable como para quienes cuenten solo con señal abierta, con múltiples opciones para seguir el encuentro sin tener que pagar un cargo adicional.

A qué hora se juega Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

El comienzo del partido está fijado para las 22 horas de Argentina. El encuentro se disputará en Kansas City, donde la hora local de inicio será las 20, dado que esa ciudad tiene un huso horario con dos horas menos que la Argentina.

Canales Mundial

Canales de TV que transmiten Argentina vs. Argelia, por el Mundial 2026

Por televisión abierta, el partido se puede ver en Telefe y TV Pública, ambas señales de acceso gratuito en todo el territorio argentino. Por cable, la cobertura está a cargo de TyC Sports y DSports. En caso de preferir otras opciones, hay diversas plataformas del streaming que también tendrán disponible el partido, con algunos segundos de delay según el servicio que se use.

TyC Sports Play, con registro gratuito y cuenta de cableoperador, DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Flow y Mi Telefe son las que tendrán en línea la transmisión del encuentro.