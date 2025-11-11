Estafa a hinchas de Boca en Chubut: pagaron $800 mil por un viaje al Superclásico, pero el micro nunca salió

Unas 70 personas quedaron varadas en Trelew con la ilusión de ver a su equipo. Denunciaron al responsable de la agrupación "Pasión Xeneize" por quedarse con el dinero de las entradas y los pasajes.

Más de 70 hinchas de Boca Juniors de diversas localidades de Chubut se concentraron en Trelew con sus camisetas y bolsos listos el pasado sábado. La expectativa era doble: muchos planeaban conocer La Bombonera por primera vez y vivir el Superclásico ante River Plate . Sin embargo, la fiesta se convirtió en un escándalo: los choferes anunciaron que el viaje no se había pagado en su totalidad y los micros no salieron .

Los hinchas intentaron contactar al principal acusado, Edgardo Maximiliano Merlo , impulsor de la agrupación no oficial "Pasión Xeneize" de Trelew, que organizaba estos tours desde 2022, pero este desapareció .

Los damnificados relataron que los pagos por el traslado y la entrada variaron, llegando en algunos casos a los $800.000 pesos por boleto , y hasta $1.300.000 por el paquete completo.

"Pagamos todo y a último momento avisaron que el viaje no estaba cubierto, los colectivos no salían porque no se completó el pago", explicó con indignación Mario Barcala, una de las víctimas.

La desesperación llevó a muchos hinchas a presentar una denuncia penal en la Comisaría Segunda de Trelew . La bronca es generalizada, ya que las víctimas aseguran que días antes del partido, los organizadores pidieron más dinero, alegando que necesitaban "completar gastos", lo que encendió las alarmas.

Un fanático internacional y una coordinadora que huyó en patrullero

El escándalo alcanzó ribetes internacionales: entre los estafados, se encontraba un hincha de Everton que llegó desde la ciudad chilena de Valparaíso, vestido con la camiseta de su club, con la única ilusión de vivir el Superclásico argentino.

La tensión escaló tanto que una persona encargada de la fallida organización, presente en el punto de partida, tuvo que retirarse del lugar a bordo de un patrullero de la Policía para evitar la reacción de la multitud enardecida.

Según informa Infobae, fuentes judiciales confirman que las denuncias están en proceso de ingreso a la fiscalía local para iniciar el expediente contra el responsable, mientras los hinchas exigen el reintegro inmediato de lo abonado.