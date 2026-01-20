20 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Boca: Marino Hinestroza sorprendió a todos y habló por primera vez sobre su pase fallido

El delantero colombiano, quien protagonizó una de las grandes novelas del mercado de pases, finalmente no arribará al Xeneize luego de que se cayeran las negociaciones.

Por
Marino Hinestroza no jugará en Boca.

Marino Hinestroza no jugará en Boca.

El futbolista colombiano Marino Hinestroza, quien se desempeña en Atlético Nacional, lamentó su fallido pase a Boca luego de que se cayeran las negociaciones. Las idas y vueltas por su posible arribo al Xeneize fueron una de las grandes novelas del mercado de pases del verano.

Medios colombianos aseguran que Marino Hinestroza jugará en Vasco Da Gama
Te puede interesar:

Bronca en Boca: qué pasó y por qué se cayó el pase de Marino Hinestroza

La periodista Yoana Don expuso en su cuenta de la red social Instagram un mensaje que le envió Hinestroza, después de que se confirmara que no se incorporará a Boca. "Qué lindo hubiera sido", expresó el jugador colombiano de 23 años.

El extremo con quien Boca tenía conversaciones avanzadas y solo restaba firmar el contrato, dio marcha atrás la decisión de llegar a la Argentina y ahora medios colombianos aseguran que seguirá en el Vasco Da Gama de Brasil. Pese a la dilación de las negociaciones, en el Xeneize confirmaron en varias oportunidades que el colombiano se incorporaría al equipo.

Marino Hinestroza historia Boca
Marino Hinestroza habl&oacute; de su pase fallido a Boca.

Marino Hinestroza habló de su pase fallido a Boca.

La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había ofertado u$s5 millones por el 100% de los derechos económicos y aceptó dejarle a Atlético Nacional un 20% de plusvalía en una futura venta, un acuerdo que a los de Medellín no terminaba de convencer.

En el medio, apareció el conjunto brasileño ofreció u$s6 millones por el 80% de la ficha, es decir que el conjunto colombiano se queda con un 20% de todo lo que ingrese por una futura transferencia. Además, le pusieron a Hinestroza un salario anual mucho más importante.

“Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco da Gama. El negocio se acaba de cerrar. Esperan que pueda viajar esta semana a Brasil para presentar exámenes médicos y firmar por 4 años”, expresó Pipe Sierra, uno de los periodistas colombianos de mayor renombre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel tras el triunfo ante Olimpia

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel ante Olimpia: la frase de Úbeda que encendió las alarmas

Tomás Belmonte, autor del segundo gol de Boca.

Boca cerró la pretemporada con una alegría: derrotó 2-1 a Olimpia en San Nicolás

El Colo Barco la rompe en Francia y ya está en la mira del Bayern Münich.
play

El picante gesto del Colo Barco que sacudió el clásico entre Estrasburgo y Metz

Roma declaró transferible a Paulo Dybala: ¿Llega a Boca?

Roma declaró transferible a Paulo Dybala: ¿Llega a Boca?

Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay en el cierre de la pretemporada: posibles formaciones, horario y dónde ver el partido

Boca enfrenta a Olimpia de Paraguay en el cierre de la pretemporada

Sergio Romero en Boca.

Chiquito Romero explicó por qué se fue de Boca y reveló si volvería a Racing

Rating Cero

Facundo, hijo de Maru Botana, murió cuando tenía seis meses de edad.

Maru Botana contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de su hijo de seis meses

Las declaraciones del músico no tardaron en volverse virales por su crudeza.

"Demasiado caretas": Germán Daffunchio reavivó la polémica con Soda Stereo

La esposa de Messi fue considerada para representar a la marca por su fuerte presencia en redes sociales.

Antonella Roccuzzo es la elegida como embajadora de una marca muy conocida de termos

La conductora habría tomado una drástica decisión que afectaría a su colega y amigo íntimo.

Susana Giménez y Marley: ¿Se terminó una amistad de años?

La artista nació en Montevideo en 1933.

Dolor en el espectáculo: murió la reconocida actriz Adela Gleijer

El fotógrafo y cocinero fue letal contra sus padres.

El duro descargo de Brooklyn Beckham contra sus padres: "Me dejaron sin otra opción"

últimas noticias

El auto que manejaba el cabo de la Federal no tená patente. 

Declaró el policía que disparó en Villa Crespo: "Había salido con amigos"

Hace 29 minutos
Facundo, hijo de Maru Botana, murió cuando tenía seis meses de edad.

Maru Botana contó por primera vez cómo se enteró de la muerte de su hijo de seis meses

Hace 31 minutos
Los nombres de origenespañol son furor entre los recién nacidos. 

¿Cuál es el nombre catalán que se puso de moda en Argentina este 2026?

Hace 42 minutos
Las declaraciones del músico no tardaron en volverse virales por su crudeza.

"Demasiado caretas": Germán Daffunchio reavivó la polémica con Soda Stereo

Hace 58 minutos
Marino Hinestroza no jugará en Boca.

Boca: Marino Hinestroza sorprendió a todos y habló por primera vez sobre su pase fallido

Hace 59 minutos