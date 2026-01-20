Boca: Marino Hinestroza sorprendió a todos y habló por primera vez sobre su pase fallido El delantero colombiano, quien protagonizó una de las grandes novelas del mercado de pases, finalmente no arribará al Xeneize luego de que se cayeran las negociaciones. Por + Seguir en







Marino Hinestroza no jugará en Boca.

El futbolista colombiano Marino Hinestroza, quien se desempeña en Atlético Nacional, lamentó su fallido pase a Boca luego de que se cayeran las negociaciones. Las idas y vueltas por su posible arribo al Xeneize fueron una de las grandes novelas del mercado de pases del verano.

La periodista Yoana Don expuso en su cuenta de la red social Instagram un mensaje que le envió Hinestroza, después de que se confirmara que no se incorporará a Boca. "Qué lindo hubiera sido", expresó el jugador colombiano de 23 años.

El extremo con quien Boca tenía conversaciones avanzadas y solo restaba firmar el contrato, dio marcha atrás la decisión de llegar a la Argentina y ahora medios colombianos aseguran que seguirá en el Vasco Da Gama de Brasil. Pese a la dilación de las negociaciones, en el Xeneize confirmaron en varias oportunidades que el colombiano se incorporaría al equipo.

Marino Hinestroza historia Boca Marino Hinestroza habló de su pase fallido a Boca. Instagram La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme había ofertado u$s5 millones por el 100% de los derechos económicos y aceptó dejarle a Atlético Nacional un 20% de plusvalía en una futura venta, un acuerdo que a los de Medellín no terminaba de convencer.

En el medio, apareció el conjunto brasileño ofreció u$s6 millones por el 80% de la ficha, es decir que el conjunto colombiano se queda con un 20% de todo lo que ingrese por una futura transferencia. Además, le pusieron a Hinestroza un salario anual mucho más importante.

“Marino Hinestroza será nuevo jugador de Vasco da Gama. El negocio se acaba de cerrar. Esperan que pueda viajar esta semana a Brasil para presentar exámenes médicos y firmar por 4 años”, expresó Pipe Sierra, uno de los periodistas colombianos de mayor renombre.