1 de septiembre de 2026 Inicio
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Confirmaron un paro en aeropuertos de todo el país: cuándo será y qué vuelos podrían sufrir cambios

La protesta alcanzará a más de 27 terminales durante dos jornadas de septiembre y tendrá interrupciones en horarios determinados, con posibles demoras, reprogramaciones y cancelaciones para los pasajeros.

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Aeroparque Jorge Newbery estará afectado por el paro programado para el 3 y 4 de septiembre. 

Aeroparque Jorge Newbery estará afectado por el paro programado para el 3 y 4 de septiembre.  

La actividad aérea nacional tendrá modificaciones el jueves 3 y viernes 4 de septiembre por una medida de fuerza que alcanzará a más de 27 aeropuertos de todo el país, entre ellos Ezeiza y Aeroparque, con interrupciones de 9 a 12 y de 18 a 21 que podrían afectar servicios comerciales.

Sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 
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Los pasajeros con vuelos previstos durante esas franjas deberán consultar previamente a sus aerolíneas para conocer posibles cambios en los horarios de partida o llegada. Los servicios sanitarios, humanitarios, oficiales y aquellos destinados al traslado de órganos quedarán exceptuados de las interrupciones previstas para ambas jornadas.

La protesta fue convocada por trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes realizarán asambleas, movilizaciones y paros en distintos puntos del país. Fuera de los horarios establecidos, la actividad aeroportuaria continuará con su esquema habitual, aunque podrían producirse modificaciones posteriores por reprogramaciones.

El reclamo incluye cuestiones salariales y laborales que, según la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), permanecen pendientes desde hace varios meses, entre ellas el pago de adicionales acordados en paritarias, la reapertura de la negociación sectorial y mayores recursos para áreas operativas y de fiscalización.

Uno de los pedidos está relacionado con el financiamiento del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI), además de las tareas de fiscalización que se desarrollan en las terminales aéreas. Desde el gremio también señalaron dificultades vinculadas con las condiciones laborales y el funcionamiento de sectores considerados esenciales.

El pedido por las obras en Ezeiza: uno de los motivos del paro aeroportuario

Entre los planteos formulados por los trabajadores también aparece la situación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde avanza un proyecto de refacción y ampliación de la terminal. Según ATE, las partidas presupuestarias destinadas al área no fueron actualizadas, lo que genera preocupación por los recursos disponibles.

El sindicato también vinculó el conflicto con la situación salarial de los empleados de la administración pública nacional y afirmó que existe una pérdida superior al 40% del poder adquisitivo desde el comienzo de la gestión de Javier Milei, según sus propias estimaciones sobre la evolución de los ingresos.

Imágenes de las obras en Ezeiza.

Imágenes de las obras en Ezeiza.

ATE presentó tres reclamos centrales antes del inicio de la medida: completar el pago de adicionales salariales acordados, reabrir la paritaria correspondiente y garantizar fondos para las áreas operativas y de fiscalización aeroportuaria, con especial atención sobre el SSEI y otros sectores vinculados a la seguridad.

En caso de que no conseguir una respuesta oficial antes del jueves, la organización advirtió que el conflicto podría prolongarse después de las 48 horas previstas; por eso, quienes tengan viajes durante esas fechas deberán verificar el estado de sus vuelos con las compañías antes de trasladarse a los aeropuertos.

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