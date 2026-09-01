Tras el retiro de Lionel Messi, otro campeón del mundo puso en duda su continuidad en la Selección argentina

"Va a ser difícil que yo siga", reconoció el volante, aunque aclaró que todavía resta hablar con Lionel Scaloni "para ver qué decisión tomar". "Sin él será difícil que todo siga funcionando igual", subrayó, sobre la decisión de Leo.

Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección argentina luego del anuncio de Lionel Mess i, quien el lunes confirmó a través de una carta publicada en sus redes sociales que dejará de vestir la camiseta del equipo nacional. El mediocampista de Boca reconoció que atraviesa un momento de replanteo y que su futuro dependerá de una conversación con el entrenador.

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“Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme. El legado que deja va a quedar para siempre” , aseguró Paredes durante una rueda de prensa posterior al entrenamiento de Boca.

El volante destacó especialmente el recorrido de Messi y el ejemplo que dejó para las nuevas generaciones. “Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen” , agregó.

Paredes, además, reconoció que hubiera preferido seguir compartiendo cancha con el capitán argentino. “Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó”, lamentó.

El mediocampista de 32 años también contó que decidió no comunicarse con Messi después de conocer su determinación. “No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando” , explicó.

Sin embargo, Paredes dejó una definición contundente sobre su propio futuro en la Selección: “Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome”.

El futbolista aclaró que el posible alejamiento de la Albiceleste no está relacionado exclusivamente con el retiro de Messi. También influyen la sanción que recibió luego de la final del Mundial y el nivel de exigencia que implica continuar formando parte del seleccionado. “Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también”, explicó.

Paredes recibió una suspensión de 10 partidos por parte de la FIFA a raíz de su participación en una pelea con futbolistas de España después de la final del Mundial, disputada el pasado 19 de julio en Nueva Jersey. La sanción se suma ahora a un escenario en el que el mediocampista evalúa si continuará defendiendo la camiseta argentina.