1 de septiembre de 2026 Inicio
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"Las Islas Malvinas seguirán siendo británicas": la defensa del gobierno inglés tras el anuncio de Donald Trump

John Healey, ministro de Hacienda de Gran Bretaña, afirmó que el presidente de Estados Unidos no acercó ninguna sugerencia al respecto.

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Haley defendió la soberanía británica en las Islas Malvinas

Haley defendió la soberanía británica en las Islas Malvinas

El ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró este lunes en declaraciones que no recibió "ninguna sugerencia" de parte de funcionarios estadounidenses.

El presidente estadounidense dejó abierta la discusión sobre la soberanía de Malvinas.
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Trump advirtió que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Al respecto, el funcionario sostuvo en diálogo con The Times que "las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas así lo deseen", convirtiéndose en el primer integrante del gobierno británico en pronunciarse públicamente tras las palabras del mandatario norteamericano.

La respuesta de Healey surge luego de que Trump fuera consultado en el Despacho Oval sobre la soberanía de las islas y afirmara que siempre revisa "todas las posiciones", calificando esta cuestión como "apenas una entre muchas".

Las manifestaciones del presidente de Estados Unidos suceden a las versiones publicadas por medios británicos la semana pasada, que indicaban que su administración evaluaría retirar el respaldo a la postura del Reino Unido como medida de presión para que el gobierno británico incremente su gasto en defensa.

Donald Trump advirtió que Estados Unidos podría revisar su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas

Donald Trump sorprendió al abrir la posibilidad de un giro en la política exterior de Washington respecto a las Islas Malvinas. El presidente estadounidense afirmó este lunes que “siempre revisa todas sus posturas” y que la cuestión de la soberanía de las islas “es una de muchas”, dejando abierta la chance de un replanteo diplomático que podría impactar en la histórica posición de Estados Unidos sobre el conflicto.

Ante periodistas en el Salón Oval, el mandatario dejó abierta la posibilidad de revisar la histórica postura de Estados Unidos lo cual podría representar un giro que podría impactar de lleno en la relación con Argentina y el Reino Unido. La declaración de Trump llega tras un artículo del diario británico The Telegraph, que reveló que Washington está evaluando sus compromisos con sus socios del Atlántico en función de nuevas metas de gasto en defensa.

Según ese medio, Washington está mirando de reojo a Londres porque considera que los británicos todavía no mostraron un plan serio para llegar al nivel de gasto militar que pide Trump (5% del PBI). Hasta ahora, Estados Unidos se mantenía “neutral” en la pelea por las Malvinas, aunque siempre con cierta inclinación hacia los británicos.

Por eso, si la Casa Blanca cambia de postura y deja de respaldar a Londres, sería un sacudón fuerte en la discusión estratégica del Atlántico Sur y, claro, un tema clave para la Argentina. De acuerdo con la publicación, un alto funcionario norteamericano adelantó que Reino Unido tendrá “atención especial” dentro de la revisión que Washington hace sobre sus aliados en la OTAN, para evaluar si cuentan con vías creíbles hacia las nuevas metas militares.

“Hemos visto el plan de inversión en defensa, y es un paso en la dirección correcta. Pero un paso en la dirección correcta no es suficiente”, sostuvieron desde la Casa Blanca.

Mientras tanto, Argentina sigue firme con su reclamo de soberanía sobre las Malvinas, mientras que el Reino Unido volvió a remarcar este año que las considera territorio propio de ultramar. Esa postura fue ratificada por un vocero del primer ministro británico Keir Starmer.

Por su parte, el embajador estadounidense en Buenos Aires, Peter Lamelas, aclaró hace pocos días que la posición de Washington no cambió: “Los Estados Unidos mantienen una postura de neutralidad sobre las islas. Eso sigue igual”, sostuvo.

Estados Unidos retiraría su respaldo al Reino Unido por Malvinas

Una fuente oficial estadounidense señaló que el Reino Unido tendrá "atención especial" dentro de ese análisis. También consideró insuficiente el programa de inversiones presentado en junio por el primer ministro británico, Andy Burnham, pese a reconocer que contiene aspectos positivos y representa un avance respecto de la situación anterior.

Ante una consulta específica sobre un eventual cambio de la posición de la Casa Blanca respecto del archipiélago, el funcionario europeo evitó confirmar una decisión concreta y remarcó: "Puedo decir que las conversaciones son francas y que no se descarta ninguna opción". La definición deja abierta una alternativa que podría afectar la histórica relación entre ambos países.

El mensaje aparece antes del primer presupuesto de John Healey como ministro de Economía, previsto para el 28 de octubre. Según The Telegraph, el proyecto no contemplaría alcanzar siquiera el 3% del PBI destinado a defensa para 2030, una meta que quedó bajo presión por las exigencias de la administración de Donald Trump.

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