La misa del papa León XIV en Córdoba será en FAdeA: esperan más de un millón de personas El ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros confirmó que la actividad central será en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones, donde se espera una concurrencia multitudinaria. Autoridades nacionales, provinciales y representantes del Vaticano recorrieron los puntos clave del itinerario. Por Agregar C5N en









La Fábrica de Aviones se prepara para recibir al Papa León XIV en Córdoba.

En conferencia de prensa, el Gobierno de Córdoba brindó los detalles del mega operativo que prepara para la visita del Papa León XIV. El ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros confirmó que la actividad central será una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), donde se esperan más de un millón y medio de personas.

Este martes, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que la misa del Papa será en FAdeA y que esperan una multitud inédita. Por eso habrá cortes de tránsito, zonas blindadas y posiblemente un día de asueto. Además, la visita de León XIV tendrá otros dos puntos claves ya que pasará por el Arzobispado y la Catedral antes de viajar a Buenos Aires alrededor de las 18 horas.

“La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) está confirmado que va a ser el lugar donde va a ser la misa. De ahí nos trasladamos al Arzobispado, que es donde posteriormente el Papa va a almorzar y luego va a terminar con una actividad en la Catedral”, describió el funcionario.

En ese sentido, la provincia se prepara para un operativo histórico, mucho más grande que el de la visita de Juan Pablo II en 1987. Ya las autoridades nacionales, provinciales y representantes del Vaticano recorrieron los puntos clave del itinerario para dejar todo listo para la llegada del Sumo Pontífice.

De acuerdo a lo informado por el Ministro en conferencia de prensa, se prevén cortes de tránsito en la avenida Circunvalación, en Colón y en el centro de la ciudad, con zonas blindadas desde 24 horas antes de la llegada del Papa. Además, el Gobierno provincial analiza decretar un asueto administrativo extraordinario para facilitar la organización y evitar complicaciones en la circulación.

“La gente tendrá que comprender y tener paciencia ese día porque vamos a abocarnos solamente a la visita del Papa y creo que toda la provincia va a estar pendiente”, sostuvo Quinteros. Todo listo para la llegada del Papa León XIV en noviembre En las reuniones de coordinación participaron representantes del Vaticano, entre ellos el nuncio apostólico y José Jairo Salas, enviado especial del Papa para la organización. También estuvieron presentes funcionarios nacionales y provinciales, que trabajan en conjunto para definir cada detalle del despliegue. La última visita papal a Córdoba fue en 1987, cuando Juan Pablo II reunió a unas 500.000 personas. Casi cuatro décadas después, León XIV se prepara para una convocatoria mucho mayor, impulsada por la conectividad y la difusión actual. Córdoba se alista así para recibir al Santo Padre en un operativo sin precedentes, con FAdeA como epicentro de una jornada que quedará en la historia.