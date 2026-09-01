Fentanilo contaminado: la Justicia procesó a dos exfuncionarias y les impuso un embargo millonario

Nélida Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó quedaron alcanzadas por la resolución de Ernesto Kreplak, que además mantuvo la prohibición de salir del país y la inhibición general de bienes.

La Justicia federal de La Plata procesó este martes a Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó por su presunta participación necesaria en la adulteración de sustancias medicinales, en el marco del expediente que investiga la distribución de fentanilo contaminado y las muertes asociadas a productos elaborados por HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

El juez Ernesto Kreplak dispuso para ambas exfuncionarias un embargo de $500 millones, además de mantener la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes. Las medidas fueron comunicadas a distintos registros públicos, mientras continúa el análisis judicial sobre las responsabilidades vinculadas con los controles sanitarios.

Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y Mantecón Fumadó, exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), habían sido detenidas a comienzos de agosto y luego recuperaron la libertad tras pagar una caución de $75 millones cada una, según consta en el expediente.

Ambas habían declarado ante Kreplak antes de que se definiera su situación procesal. Bisio amplió su indagatoria durante unas cuatro horas y negó responsabilidad directa en los hechos investigados, mientras que durante esa presentación señaló a Mantecón Fumadó dentro del análisis de las actuaciones de los organismos reguladores.

La investigación judicial mantiene bajo análisis la actuación de funcionarios, responsables de los laboratorios y otros involucrados en la producción y circulación de los medicamentos cuestionados. La causa ya reúne 14 personas procesadas, entre ellas integrantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, además de las dos exfuncionarias mencionadas en la resolución.

La pericia que puso el foco en una manguera de Laboratorios Ramallo

Una pericia técnica incorporada al expediente estableció que una manguera de apenas tres milímetros se desconectó durante una etapa del proceso de elaboración en Laboratorios Ramallo. El desperfecto habría permitido el contacto con el aire y afectado la esterilidad del circuito utilizado para preparar las ampollas, según el informe.

Según ese análisis, el inconveniente duró menos de cinco segundos, pero habría sido suficiente para favorecer el ingreso de bacterias al circuito de producción. A pesar de las normas que contemplaban detener el proceso y descartar el material, los operarios reconectaron el conducto y continuaron con el envasado de tres lotes.

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Los peritos también encontraron conversaciones entre empleados del área de control de calidad que aludían al desperfecto y al estado del medicamento antes de su distribución. Esos registros forman parte de las evidencias incorporadas al expediente, que busca reconstruir cómo se produjo la contaminación y qué controles fallaron durante el proceso.