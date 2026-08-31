"Para siempre agradecidos": el homenaje de Sergio Massa a Lionel Messi

El dirigente del Frente Renovador despidió al ya excapitán de la Selección argentina en redes sociales con una recapitulación de su carrera. "Gracias enormes, 10", concluyó el exministro de Economía.

El Municipio de Tigre, la Fundación Messi e YPF firmaron en 2010 un acuerdo para construir dos jardines de infantes en el distrito.

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina causó dolor en todo el país , sentimiento agridulce al que se sumó el excandidato presidencial peronista Sergio Massa con un video que recorre la carrera del astro del fútbol. " Para siempre agradecidos ", escribió el exfuncionario en Instagram y cerró la producción audiovisual con "Gracias enormes, 10".

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Las imágenes que más se repiten y destacan son las del Mundial de Qatar 2022 , cuando Messi se consagró campeón del mundo a los 35 años, pero el video también lo incluyó pateando la pelota de niño y escuchando a Diego Armando Maradona como técnico de la Albiceleste.

Al elegir la música para la producción audiovisual, el ministro le dejó un guiño al futbolista: No es mi despedida de Gilda . "Quisiera no decir adiós / Pero debo marcharme / No llores, por favor, no llores / Porque vas a matarme", entona la cantante en el comienzo de la canción.

La porteña concluye en su tema: "Tú, por mí, espérame / Te pido, yo, por ti, volveré / Tú por mí, espérame / No me olvides, volveré / Tú, por mí, espérame / No me olvides".

Massa usó la misma canción para la previa de la final del Mundial de Norteamérica 2026, ocasión en la que publicó un video del 10 con subtítulos resaltando la letra de esa composición de Gilda. " Mañana puede ser la última función del genio de la lámpara en un Mundial . A alentar y disfrutar", había escrito el dirigente del Frente Renovador en la descripción.

El día que Lionel Messi posó con una camiseta de Tigre junto a Sergio Massa

El entonces intendente posó con una camiseta de Tigre junto a Messi, cuando el 10 todavía jugaba en el Barcelona, en el marco de una jornada benéfica para sellar el acuerdo entre el Municipio de Tigre, la Fundación Messi e YPF para la construcción de dos jardines de infantes. Corría el año 2010.

La propuesta era que los gastos de la construcción serían solventados con la venta de la “bola mágica”, que la Fundación acordó distribuir en todas las estaciones de servicio de YPF en el país.

Massa señaló en ese evento que se trataba de "un paso más por la educación". "Es el único camino para mejorar el futuro de nuestros jóvenes que es en definitiva, el futuro de nuestra sociedad", afirmó hace 16 años el jefe comunal de Tigre.

El tuit de Sergio Massa en 2010 anunciando el acuerdo con la Fundación Messi.

Jorge Messi había considerado que el convenio con Tigre era "interesante" porque la Fundación "siempre" colaboraba con colegios. "Leo una vez viajó con el Barsa a Estados Unidos y estuvo en una clínica con chicos con problemas y lo shockeó. De ahí en más empezamos con la Fundación y es un orgullo para nosotros poder trabajar con Tigre", había destacado entonces el padre del 10.

La empresa Cabelma, radicada en Tigre, donaría la maquinaria para fabricar las pelotas mágicas; la Fundación Messi pondría la matriz para fabricar las pelotas y la imagen de Lionel, además de coordinar toda la acción del programa; el Municipio dispondría de la mano de obra para la fabricación; e YPF invertiría en publicidad. La campaña estaba pautada para llevarse a cabo durante la Copa América de 2011.