1 de septiembre de 2026 Inicio
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La emotiva carta de "los pibes de Malvinas" para Lionel Messi tras su adiós a la Selección argentina

El Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata divulgó un emocionante comunicado en el que le agradecen al ya excapitán de la Albiceleste por "volver a poner la causa en la primera plana de la memoria colectiva mundial". "Hizo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia", escribieron.

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La entidad destacó que el gesto del 10 “hizo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia”, en un reconocimiento que vincula la despedida del ídolo con la reivindicación histórica de Malvinas. "Llegaste hace más de dos décadas para instalarte para siempre en el corazón de todo un pueblo" relatan las primeras frases del posteo en redes sociales.

"Aprendimos a quererte. No fue un camino fácil ni rápido, y te pedimos perdón por eso. Vos nos elegiste a nosotros cuando podías haber elegido otro destino, aún así tuvimos que aprender a dimensionar tu grandeza", expresaron en uno de los pasajes del comunicado, destacando que la admiración por el astro del fútbol no fue de la noche a la mañana.

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Desde la humildad y la dignidad de tu talento nos demostraste que siempre hay que creer, que siempre hay que volver a intentarlo y que los logros se construyen con persistencia”, escribieron en su posteo de despedida. El mensaje hace referencia al legado que deja La Pulga para toda una generación a la que le deja como enseñanza que siempre hay que luchar por lo que uno quiere, como la Copa del Mundo a la que pudo traer al país.

Por último, cerraron con la parte más emotiva de la carta donde "Los pibes de Malvinas" le agradecieron al excapitán por volver a poner en el centro la lucha por la soberanía de las islas. "No tenemos palabras suficientes para agradecerte. Vos y tus compañeros lograron volver a colocar la causa Malvinas en la primera plana de la memoria colectiva mundial, haciendo por el sentimiento de nuestra soberanía mucho más que décadas de tibia diplomacia", concluyeron.

Quién usará la camiseta 10 de la Selección argentina

La casaca con el 10 quedó vacante después de que Lionel Messi anunciara su retiro y, de cara a los próximos compromisos internacionales, Lionel Scaloni deberá decidir quién será el futbolista que tome el número que durante más de 17 años estuvo asociado al capitán.

Messi utilizó por primera vez la 10 de la Albiceleste el 28 de marzo de 2009, en el triunfo 4-0 ante Venezuela en el Monumental por las Eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010. Desde entonces, el dorsal quedó inseparablemente ligado a su figura y acompañó al rosarino durante una de las etapas más importantes de la historia de la Selección.

Pero la camiseta tiene un peso propio mucho antes de la llegada de Messi. La 10 fue utilizada por algunas de las máximas figuras del fútbol argentino, entre ellas Diego Maradona, Mario Alberto Kempes y Juan Román Riquelme. Por eso, quien la reciba ahora no solamente heredará un número, sino también una enorme carga simbólica.

Lionel Messi y Diego Maradona.

Lionel Messi y Diego Maradona.

Los nombres que comenzaron a sonar como posibles herederos de la camiseta número 10 son Thiago Almada, quien ya la vistió en partidos clasificatorios; Franco Mastantuono, que la usó frente a Ecuador en Eliminatorias y es señalado por su proyección; y Nicolás Paz, considerado parte clave del recambio generacional.

También se mencionan Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Giovani Lo Celso, aunque estos tres están más identificados con otros dorsales y, por su cercanía con Messi, podrían optar por no asumir el peso simbólico de reemplazar al capitán.

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