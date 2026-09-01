"Gracias por unir a un país": el homenaje de la Selección argentina a Lionel Messi tras su despedida

La cuenta oficial de la Albiceleste difundió un video con escenas de sus dos décadas junto al equipo nacional y destacó la huella que dejó dentro y fuera del país entre varias generaciones.

Un día después del anuncio de Lionel Messi sobre su futuro con la Selección , la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video en las redes de la Albiceleste para despedir al capitán y repasar su vínculo de más de 20 años con la camiseta argentina, a través de un relato en primera persona del propio escudo.

Los futbolistas de la Selección que decidieron dar un paso al costado o pusieron en duda su continuidad tras el Mundial 2026

"Leo, te habla el escudo de la Selección. Y quería decirte lo mucho que te voy a extrañar", comienza la pieza, que plantea un diálogo imaginario entre el escudo de la AFA y el futbolista, antes de destacar el orgullo con el que defendió esos colores durante toda su trayectoria internacional.

El relato reconoce la transformación que produjo el capitán en la historia de la Albiceleste: "Me llevaste con orgullo en el pecho, y me cambiaste para siempre. Porque yo tenía dos, y vos, me pusiste la tercera estrella", señala en referencia al título mundial de Qatar.

El escudo más lindo de todos también quería dedicarte unas palabras, Capitán . Gracias, una vez más. Tu legado será infinito. pic.twitter.com/3TZfqVTFLs

La voz también recuerda los distintos dorsales que acompañaron al rosarino y las numerosas etapas de su carrera internacional: "Con la 15, con la 18, la 19 o la 10. Tuve el honor de ir siempre pegado a vos. No hay foto que no estemos juntos", expresa el escudo antes de repasar algunos momentos decisivos.

El homenaje no esquiva los años más difíciles del capitán con el seleccionado, cuando llegó a poner en duda su continuidad tras algunas derrotas: " Aunque en algún momento pensaste que no era para vos. Y ahí escuché cómo se rompía tu corazón", expresa el mensaje, que luego destaca el camino compartido hacia la consagración y la seguidilla de títulos.

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección. Web

"Todos quieren ser como vos": el cierre del mensaje de la Selección argentina tras la despedida de Lionel Messi

"Pero nos caímos y nos levantamos juntos", afirma el escudo antes de recordar distintos episodios de la historia reciente, entre ellos la final perdida ante Chile en el Maracaná y el triunfo ante Italia en Wembley, dos momentos que marcaron el recorrido de Messi hasta sus grandes conquistas con la Argentina.

La despedida también destaca el impacto internacional que alcanzó la figura del capitán y su capacidad para acercar nuevas generaciones a la camiseta: "Nunca tanta gente alrededor del mundo llevó la celeste y blanca conmigo en el pecho. Y eso te lo debemos a vos", reconoce la voz antes del tramo final.

El video concluye con un secreto que, según el propio escudo, representa el verdadero alcance de la figura de Messi: "Cada vez hay más chicos que se ponen esta camiseta. Y ¿sabés qué les escucho decir cada vez que la usan? Que cuando sean grandes, todos quieren ser como vos".

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina: día, hora y TV

Lionel Messi tendrá su próxima presentación con Inter Miami el sábado 5 de septiembre, cuando su equipo reciba a Atlanta United por la fecha 24 de la MLS. El encuentro comenzará a las 21:30 y podrá verse en vivo a través de Apple TV, en lo que será su regreso tras el anuncio.

El capitán argentino llegará a ese compromiso después de una actuación extraordinaria ante CF Montréal, partido en el que marcó cuatro goles y aportó una asistencia para el contundente 7-1 de las Garzas, que además cortaron una seguidilla de cinco encuentros sin triunfos y recuperaron terreno en la competencia estadounidense.

Lionel Messi en el Inter Miami.

Inter Miami ocupa actualmente el segundo lugar de la Conferencia Este con 42 puntos, producto de 12 victorias, seis empates y cuatro derrotas, mientras que Nashville SC lidera con 52 unidades; el conjunto de Messi registra además 56 goles a favor y 51 en contra.