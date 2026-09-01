1 de septiembre de 2026 Inicio
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"La vida se trata de tomar decisiones": Enzo Fernández se despidió del Chelsea y sus hinchas

El mediocampista argentino publicó una emotiva carta tras confirmarse su llegada al Manchester City y agradeció el cariño recibido durante sus tres años en el conjunto londinense.

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Enzo Fernández se despidió del Chelsea mediante una carta en redes sociales. 

Enzo Fernández se despidió del Chelsea mediante una carta en redes sociales. 

Chelsea

Enzo Fernández confirmó su salida del Chelsea y se despidió del club y de sus hinchas con una carta publicada en sus redes sociales, luego de concretarse su transferencia al Manchester City en el cierre del mercado de pases europeo. El mediocampista argentino dejará Londres después de tres temporadas.

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"Quiero que sepan que estos no han sido días fáciles para mí. Escribir esto tampoco lo es", expresó el campeón del mundo, quien acompañó sus palabras con un video que repasó distintos momentos de su recorrido con la camiseta de los Blues.

Fernández recordó especialmente el vínculo que construyó con el club desde su llegada en enero de 2023, cuando fue transferido desde Benfica por una cifra récord para el fútbol británico en ese momento. "Hace tres años, Cobham y Stamford Bridge se convirtieron en mi hogar y mi familia", escribió.

El volante también destacó el cariño que desarrolló por la institución y por quienes lo acompañaron durante su estadía en Londres. "Me he encariñado increíblemente con este club. Chelsea siempre tendrá un lugar en mis pensamientos y, sobre todo, en mi corazón", manifestó en uno de los pasajes más emotivos.

"La vida se trata de tomar decisiones, y ahora mismo me encuentro teniendo que tomar una de esas decisiones difíciles", afirmó Fernández al referirse a su salida del conjunto inglés, en una frase que sintetizó el momento que atraviesa antes de comenzar una nueva etapa en su carrera profesional.

El argentino también tuvo palabras de agradecimiento para los simpatizantes que lo acompañaron durante sus tres años en la institución. "Gracias por todo el amor y el apoyo que le brindaron a mi familia y a mí durante estos años. Nunca lo olvidaré", expresó antes de cerrar su mensaje de despedida.

Enzo Fernández en Chelsea.

Enzo Fernández en Chelsea.

Enzo Fernández continuará su carrera en el Manchester City

La salida del Chelsea se produjo después de que el Manchester City alcanzara un acuerdo con el conjunto londinense para incorporar al mediocampista argentino, en una de las operaciones más importantes de la historia de la Premier League. El traspaso se cerró sobre el final del mercado europeo.

Fernández volverá a trabajar con Enzo Maresca, quien ya lo dirigió durante su etapa en Chelsea y ahora asumió como entrenador del conjunto de Manchester. El técnico italiano fue una figura importante en la decisión del club de avanzar por el futbolista argentino.

Según Infobae, la operación tendrá un impacto económico extraordinario: distintas fuentes sitúan el acuerdo en torno a los €140 millones, con variables que podrían elevar el monto final hasta los 160 millones. Así, Fernández protagoniza uno de los movimientos más resonantes del mercado europeo.

Cuánto dinero recibirá River por el pase de Enzo Fernández al Manchester City

River Plate sumará u$s6 millones por la transferencia de Enzo Fernández al Manchester City, acordada en €140 millones durante el cierre del mercado europeo. La operación vuelve a beneficiar a la institución de Núñez por los derechos de formación del mediocampista surgido de las Inferiores, que continúa generando ingresos para el club.

Enzo Fernández jugará en Manchester City y dejará u$s6 millones a River Plate.

Enzo Fernández jugará en Manchester City y dejará u$s6 millones a River Plate.

Con este nuevo ingreso, el campeón del mundo se convertirá en el futbolista que más dinero le aportó a River a través de sus distintas transferencias, con una cifra acumulada superior a los u$s66 millones. Su primera venta se concretó en 2022, cuando Benfica adquirió al volante por u$s20,8 millones.

Después de su llegada al fútbol portugués y su consagración con la Selección argentina en Qatar, Fernández elevó su cotización hasta convertirse en una de las figuras más buscadas del mercado. Chelsea pagó más de u$s140 millones y River recibió más de u$s39,8 millones por el 25% que conservaba y el mecanismo de solidaridad.

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