1 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei reagrupa al núcleo duro libertario en una cumbre internacional en Buenos Aires

El Presidente expondrá este miércoles a las 18 en el Hotel Sheraton, en el cierre del foro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas". Hablará ante economistas, funcionarios y referentes de la región.

Por
Javier Milei hablará a las 18 en una cumbre libertaria.

Javier Milei hablará a las 18 en una cumbre libertaria.

El presidente Javier Milei cerrará este miércoles el foro internacional "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", un evento que comenzó este martes por la mañana en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

Fernando Cerimedo.
Te puede interesar:

Desde la cárcel, Cerimedo le exigió a Nadia Beller que deje de acusarlo "sin pruebas"

La cumbre reúne a la plana mayor del oficialismo junto a economistas y dirigentes liberales de toda la región. El evento comenzó formalmente con la apertura de Agustín Etchebarne, David Nott y Gonzalo Schwarz, referentes de Libertad y Progreso, Reason Foundation y Archbridge Institute, las instituciones que coordinaron la cumbre.

La presentación de Milei, que será este miércoles a las 18, marcará el retorno del mandatario a las exposiciones públicas masivas tras un período con poca actividad presencial en eventos multitudinarios. Durante las últimas semanas, el jefe de Estado concentró sus actividades en la Casa Rosada y en encuentros bilaterales con otros gobiernos.

El cronograma oficial incluye las participaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno. Asimismo, la senadora Patricia Bullrich integrará un espacio sobre Diálogo Parlamentario junto a legisladores de Perú, Brasil y Chile.

Previo a la disertación final de Milei, la agenda del miércoles contempla una intervención por videoconferencia de la dirigente venezolana María Corina Machado. Tras esa exposición, el Presidente tomará la palabra para ofrecer el discurso de clausura frente al auditorio internacional.

Con esta exposición, el Jefe de Estado buscará reafirmar los ejes centrales del programa económico del Gobierno ante consultores privados, funcionarios y especialistas internacionales. La intención oficial apunta a consolidar el respaldo del ámbito liberal hacia las reformas estructurales en marcha.

Javier Milei brindará una cadena nacional el jueves para detallar "avances diplomáticos" por Malvinas

El presidente Javier Milei brindará una cadena nacional el jueves por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. Una determinación que llega tras las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que está dispuesto a revisar el apoyo histórico de su país a Gran Bretaña.

Durante la reunión de Gabinete de este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el mandatario le comunicó a los ministros la decisión de hablar para todo el país sobre la histórica protesta de Argentina. El vocero presidencial confirmó en conferencia de prensa este miércoles que la cadena será a las 21.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los "avances diplomáticos" que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas. Por esa razón, el Presidente informará mayores detalles sobre este tema.

Pablo Quirno, canciller de Argentina

Pablo Quirno, canciller de Argentina

"El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", indicó el jefe de Estado en diálogo con El Observador, minutos antes de liderar el encuentro con sus funcionarios.

Las palabras de Milei llegaron tras las afirmaciones de Trump en el Salón Oval frente a los periodistas acreditados. Allí expuso que "siempre revisa todas sus posturas" y que la cuestión de la soberanía de las islas "es una de muchas", dejando abierta la chance de un replanteo diplomático. Sus declaraciones se produjeron en el marco de un pedido para que el primer ministro británico, Andy Burnham, aumente el gasto en materia de defensa.

Noticias relacionadas

El presidente Javier Milei y Martín Rappallini, titular de la UIA. 

La UIA hará el acto por el Día de la Industria sin Milei y con reclamos por el rumbo productivo

Karina Milei volvió a encabezar un encuentro de la Mesa Política en Casa Rosada.

El Gobierno volvió a reunir a su mesa política con la vista puesta en la reforma electoral

La Federación de Docentes de las Universidades reclamando que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.

Tras el fracaso de la paritaria, la Federación de Docentes de las Universidades convocó a un paro de 24 horas

Fate, una de las empresas del sector de los neumáticos en crisis.

Ravier: "Puede cerrar una empresa de neumáticos, pero si costaban tres veces más algo había que corregir"

play

El Gobierno negó una crisis y destacó las mejoras en economía, seguridad y pobreza: "No entiendo cómo no lo ven"

Se trata de una acción preventiva de daño ambiental colectivo.

Presentaron una demanda para frenar un proyecto petrolero británico-israelí en Malvinas

Rating Cero

Maru Botana reveló qué vendían los padres de Tini en su local de San Isidro. 

Maru Botana reveló qué vendía Alejandro Stoessel en la franquicia de su marca y la indignó: "Me quedé helada"

Tini Stoessel envuelta en una polémica por sus dichos durante una entrevista.

Escándalo con una periodista que entrevistó a Tini Stoessel: "La mandaron a callar"

Silvina Luna padeció fuertes dolencias antes de su muerte, provocada por operaciones estéticas y mala praxis. 

La foto de la tumba de Silvina Luna que generó indignación en redes: "Falta de respeto"

El programa conducido por Rial se transmite de 16 a 18 de lunes a viernes por C5N.

Argenzuela volvió a liderar el rating de la tarde

Alejandro y Tini Stoessel.

Se filtró el punto clave que traba la firma del acuerdo entre Tini y Alejandro Stoessel

Callejero Fino y un antecendete que complica su situación.

Mientras Callejero Fino continúa detenido, revelaron un antecedente que podría complicar su situación judicial

últimas noticias

Dos de las figuras de Independiente se fueron a días del cierre del mercado de pases.

Éxodo rojo: Independiente vendió a Lomónaco y Maxi Gutiérrez a horas del cierre del libro de pases

Hace 6 minutos
Javier Milei hablará a las 18 en una cumbre libertaria.

Milei reagrupa al núcleo duro libertario en una cumbre internacional en Buenos Aires

Hace 23 minutos
Sede de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). 

Fentanilo contaminado: la Justicia procesó a dos exfuncionarias y les impuso un embargo millonario

Hace 28 minutos
El acusado fue identificado como Mauricio C.

Misiones: extorsionó a una menor con publicar fotos íntimas y terminó preso

Hace 32 minutos
Riquelme se deshizo en elogios hacia Messi tras su retiro de la Selección.

"Es único e irrepetible": la conmovedora reflexión de Riquelme tras el retiro de Messi de la Selección

Hace 37 minutos