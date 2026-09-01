Javier Milei reagrupa al núcleo duro libertario en una cumbre internacional en Buenos Aires

El Presidente expondrá este miércoles a las 18 en el Hotel Sheraton, en el cierre del foro "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas". Hablará ante economistas, funcionarios y referentes de la región.

El presidente Javier Milei cerrará este miércoles el foro internacional "Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas", un evento que comenzó este martes por la mañana en el Hotel Sheraton de Buenos Aires.

La cumbre reúne a la plana mayor del oficialismo junto a economistas y dirigentes liberales de toda la región. El evento comenzó formalmente con la apertura de Agustín Etchebarne, David Nott y Gonzalo Schwarz, referentes de Libertad y Progreso, Reason Foundation y Archbridge Institute, las instituciones que coordinaron la cumbre.

La presentación de Milei, que será este miércoles a las 18, marcará el retorno del mandatario a las exposiciones públicas masivas tras un período con poca actividad presencial en eventos multitudinarios. Durante las últimas semanas, el jefe de Estado concentró sus actividades en la Casa Rosada y en encuentros bilaterales con otros gobiernos.

El cronograma oficial incluye las participaciones del ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno. Asimismo, la senadora Patricia Bullrich integrará un espacio sobre Diálogo Parlamentario junto a legisladores de Perú, Brasil y Chile.

Previo a la disertación final de Milei, la agenda del miércoles contempla una intervención por videoconferencia de la dirigente venezolana María Corina Machado. Tras esa exposición, el Presidente tomará la palabra para ofrecer el discurso de clausura frente al auditorio internacional.

Con esta exposición, el Jefe de Estado buscará reafirmar los ejes centrales del programa económico del Gobierno ante consultores privados, funcionarios y especialistas internacionales. La intención oficial apunta a consolidar el respaldo del ámbito liberal hacia las reformas estructurales en marcha.

Javier Milei brindará una cadena nacional el jueves para detallar "avances diplomáticos" por Malvinas

El presidente Javier Milei brindará una cadena nacional el jueves por el reclamo de la soberanía de las Islas Malvinas. Una determinación que llega tras las declaraciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que está dispuesto a revisar el apoyo histórico de su país a Gran Bretaña.

Durante la reunión de Gabinete de este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, el mandatario le comunicó a los ministros la decisión de hablar para todo el país sobre la histórica protesta de Argentina. El vocero presidencial confirmó en conferencia de prensa este miércoles que la cadena será a las 21.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, hizo un análisis sobre los "avances diplomáticos" que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas. Por esa razón, el Presidente informará mayores detalles sobre este tema.

Pablo Quirno, canciller de Argentina EFE

"El lunes pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos", indicó el jefe de Estado en diálogo con El Observador, minutos antes de liderar el encuentro con sus funcionarios.

Las palabras de Milei llegaron tras las afirmaciones de Trump en el Salón Oval frente a los periodistas acreditados. Allí expuso que "siempre revisa todas sus posturas" y que la cuestión de la soberanía de las islas "es una de muchas", dejando abierta la chance de un replanteo diplomático. Sus declaraciones se produjeron en el marco de un pedido para que el primer ministro británico, Andy Burnham, aumente el gasto en materia de defensa.