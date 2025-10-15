Video: así festejó la Selección Sub 20 el pase a la final con una chicana a Colombia El equipo argentino, con Gianluca Prestianni a la cabeza, desató la locura en el vestuario tras el histórico pase a la final en la Copa del Mundo de la categoría y festejó con una canción característica de la Selección de Colombia. Por







Tras la victoria, la Argentina desató la locura en el vestuario.

La victoria de la Selección argentina por 1-0 sobre Colombia, llevó a la Albiceleste otra vez a la final del Mundial Sub 20, tras 18 años. En un partido picante, que tuvo cruces verbales en la previa, y pierna fuerte en los 90 minutos, desembocó en un festejo alocado en el vestuario del equipo de Diego Placente y una chicana para el conjunto cafetero.

La figura del partido, Gianluca Prestianni, lideró la fiesta tras el pase a la final y subió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente se hizo viral. Durante el video, se observa a la mayoría de los jugadores de la Selección festejando en el vestuario, que bailaban al ritmo de un canción característica del equipo colombiano.

Selección argentina Sub 20 La felicidad de los pibes argentinos tras pasar a la final del Mundial de Chile 2025.

"Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me molesten que hoy juega la sele", cantaban las figuras de la Albiceleste en pleno festejo. Una canción del equipo cafetero, llamado "Un ritmo que nos une", que nació en la Copa América 2024, creada Ryan Castro y producida por SOG, con la participación de futbolistas de la Selección colombiana de la mayor.

Las chicanas del equipo de Diego Placente no son nuevas, y aparecen siempre después de cada partido. El más resonante fue tras la victoria por 2-0 frente a México, por los cuartos de final. Allí, el plantel salió del estadio en la ciudad de Santiago de Chile, con la música del Chavo del 8, en una clara provocación al equipo azteca.

Mirá el festejo alocado de la Selección argentina tras llegar a la final Embed "NO ME MOLESTE QUE JUEGA LA SELE"¡¡ARGENTINA SIGUE CON SUS PICANTES FESTEJOS EN EL MUNDIAL SUB-20 TRAS EL TRIUNFO A COLOMBIA!! pic.twitter.com/fAue0eugIh — SportsCenter (@SC_ESPN) October 16, 2025