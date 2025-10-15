16 de octubre de 2025 Inicio
Video: así festejó la Selección Sub 20 el pase a la final con una chicana a Colombia

El equipo argentino, con Gianluca Prestianni a la cabeza, desató la locura en el vestuario tras el histórico pase a la final en la Copa del Mundo de la categoría y festejó con una canción característica de la Selección de Colombia.

Tras la victoria

Tras la victoria, la Argentina desató la locura en el vestuario.

Argentina, finalista del Mundial de Chile 2025.
Argentina superó 1-0 a Colombia y es finalista del Mundial Sub 20 después de 18 años

La figura del partido, Gianluca Prestianni, lideró la fiesta tras el pase a la final y subió una historia en su cuenta de Instagram que rápidamente se hizo viral. Durante el video, se observa a la mayoría de los jugadores de la Selección festejando en el vestuario, que bailaban al ritmo de un canción característica del equipo colombiano.

Selección argentina Sub 20
La felicidad de los pibes argentinos tras pasar a la final del Mundial de Chile 2025.

La felicidad de los pibes argentinos tras pasar a la final del Mundial de Chile 2025.

"Mami, prenda la radio, encienda la tele. Y no me molesten que hoy juega la sele", cantaban las figuras de la Albiceleste en pleno festejo. Una canción del equipo cafetero, llamado "Un ritmo que nos une", que nació en la Copa América 2024, creada Ryan Castro y producida por SOG, con la participación de futbolistas de la Selección colombiana de la mayor.

Mirá el festejo alocado de la Selección argentina tras llegar a la final

Tras la victoria, la Argentina desató la locura en el vestuario.

