23 de abril de 2026 Inicio
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¿Se quiso robar la cámara? El insólito momento que protagonizó un hincha en Gimnasia - Acassuso

Cuando se disputaba el primer tiempo del encuentro en Caseros, se debió cambiar de escena abruptamente después de que un espectador arrebatara el dispositivo.

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Un hincha apareció durante unos segundos cantando en plena transmisión de Gimnasia (LP) vs. Acassuso

Un hincha apareció durante unos segundos cantando en plena transmisión de Gimnasia (LP) vs. Acassuso

Un momento más que insólito se vivió durante la transmisión del encuentro por los 16avos entre Gimnasia La Plata frente a Acassuso, por la Copa Argentina: un hincha agarró la cámara en plena transmisión y se volvió viral. ¿Se la quiso robar?

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“En la Copa Argentina puede pasar cualquiera”, es el eslogan de la copa más federal del país y esta vez se le hizo honor. Todo ocurrió a los 36 minutos del primer tiempo cuando la cámara principal de la transmisión comenzó a moverse y de repente apareció un hincha del Lobo cantando, ubicado en la platea de la cancha de Estudiantes de Caseros.

La imagen se vio en cuestión de segundos cuando abruptamente se cambió la cámara para dejar de ver al espectador y continuar viendo lo que sucedía en el campo de juego, mientras Jorge Bricco continuaba relatando el choque, ya que junto a su comentarista no le dieron entidad a la situación (o no la vieron) y por eso siguieron de largo con el partido.

Si bien no quedó en claro qué fue lo que sucedió exactamente, TyC Sports aseguró que el fanático fue detenido por la Policía posteriormente.

Cómo salió el encuentro entre Gimnasia LP frente a Acassuso por Copa Argentina

Más allá del insólito momento que se vivió en el inicio de la transmisión, en lo que respecta al partido, Gimnasia La Plata derrotó por 3 a 0 a Acassuso en el estadio Ciudad de Caseros, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

Los goles del conjunto platense llegaron recién en la segunda etapa del mismo, primero de la mano del delantero Franco Torres a los siete minutos, tres minutos después el defensor Renzo Giampaoli estiró la ventaja y sobre el final apareció el volante Nicolás Barros Schelotto para sentenciar el resultado final.

Con este triunfo, el Lobo logró el pase a los octavos de final, instancia en la que se medirá con el ganador entre San Lorenzo y Deportivo Riestra, un duelo que todavía no tiene fecha definida.

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