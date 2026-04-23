23 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Defensa y Justicia

El Xeneize se impuso sobre el Halcón en Florencio Varela por el Torneo Apertura 2026. Ahora, ya clasificado a los octavos de final, buscará una nueva victoria en un encuentro clave.

Por
Boca buscará el triunfo en su próximo partido.

Boca buscará el triunfo en su próximo partido.

X (@LigaAFA)
Con el triunfo de Boca, también clasificó Talleres de Córdoba.
Te puede interesar:

Con Boca clasificado, así están los cruces de octavos de final: clásico cordobés y un grande afuera

Leandro Paredes
Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

Leandro Paredes, la gran figura de Boca.

El último cruce entre el Xeneize y el equipo brasileño se produjo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. En esa oportunidad, el equipo de La Ribera quedó eliminado del torneo ya que perdió 5-4 por penales, después de un triunfo 1-0 en la ida en la Bombonera y una derrota 2-1 en Belo Horizonte.

El conjunto de Claudio Úbeda marcha en la primera posición del Grupo D de la Copa Libertadores con seis puntos, por lo que en caso de derrotar a Cruzeiro se acercará a los octavos de final, que se trata de su gran objetivo en el semestre en su vuelta al torneo continental.

Cuánto dinero podría ganar Boca por jugar la Copa Libertadores 2026

Tras un período de dos años de ausencia en el máximo certamen, Boca vuelve a participar de la Copa Libertadores con el objetivo de conquistar la séptima y, en el camino, embolsar una cifra millonaria en 2026.

La participación en la fase de grupos garantiza un piso de ingresos que supera ampliamente a cualquier otro torneo regional. Por el solo hecho de disputar sus tres partidos de local en La Bombonera durante esta instancia, el club recibirá 6 millones de dólares (un millón por cada uno de los seis encuentros totales de la fase).

A esto se le suma el "plus por partido ganado", un incentivo de 330.000 dólares por cada victoria obtenida en esta etapa, lo que premia la eficiencia deportiva.

A medida que el equipo avance en el cuadro, los premios se vuelven exponenciales. Acceder a los octavos de final le reportará otros 1.25 millones, mientras que llegar a cuartos suma 1.7 millones adicionales. Si el Xeneize logra meterse entre los cuatro mejores del continente, el premio por las semifinales es de 2.3 millones. El gran salto ocurre en la final: el subcampeón se lleva un consuelo de 7 millones, mientras que el gran campeón de América alzará, además del trofeo, un cheque de 23 millones de dólares.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde las 20, Boca visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela con presencia de hinchada visitante

Tras el triunfo ante River, Boca juega con público visitante en Varela ante Defensa y Justicia

Claudio Úbeda, DT de Boca.

Claudio Úbeda habló por primera vez sobre si seguirá en Boca tras el triunfo contra River

Héctor Paletta fue acusado de haber recibido pagosirregulares a través de criptomonedas en 2024

La Asociación Argentina de Árbitros respaldó a Paletta y repudió las "manifestaciones malintencionadas"

Paletta confirmó si es hincha de Boca o no.

Paletta respondió la pregunta más picante del Superclásico: "¿Sos hincha de Boca?"

play

Paletta rompió el silencio: explicó por qué no fue penal la jugada más polémica de River-Boca

La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Tras la polémica en el Superclásico, Herrera y Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

Rating Cero

Anna Del Boca habló de su posibe ingreso, y el de su mamá, a la casa más famosa.

Anna del Boca enfrentó los rumores sobre su posible ingreso a Gran Hermano: qué dijo

Migue Granados quedó en el centro de las miradas.

El pase del año: ¿Migue Granados se va de Olga?

La actriz habría cerrado un nuevo acuerdo para ingresar otra vez a la casa de GH.
play

Se confirmó cuándo será el repechaje de Gran Hermano 2026: ¿vuelve Andrea del Boca?

Mirtha Legrand continúa su recuperación.

Preocupación por la salud de Mirtha Legrand: pospuso la vuelta a su programa en El Trece

El impresionante cambio de look de Flor Peña. 

La impresionante transformación de Flor Peña: se animó a un tremendo cambio de look

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

Quién es la pareja de Jésica Cirio con quien anunciaron el embarazo

últimas noticias

Con el triunfo de Boca, también clasificó Talleres de Córdoba.

Con Boca clasificado, así están los cruces de octavos de final: clásico cordobés y un grande afuera

Hace 5 minutos
play

El secretario de Cultura fue abucheado en la Feria del Libro

Hace 7 minutos
play

La imagen de Milei sigue en caída libre: apenas supera el 34% y pierde apoyos en el núcleo duro

Hace 26 minutos
Anna Del Boca habló de su posibe ingreso, y el de su mamá, a la casa más famosa.

Anna del Boca enfrentó los rumores sobre su posible ingreso a Gran Hermano: qué dijo

Hace 28 minutos
Boca buscará el triunfo en su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Defensa y Justicia

Hace 53 minutos