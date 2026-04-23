Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra Defensa y Justicia

El Xeneize se impuso sobre el Halcón en Florencio Varela por el Torneo Apertura 2026. Ahora, ya clasificado a los octavos de final, buscará una nueva victoria en un encuentro clave.

Boca le ganó 4-0 a Defensa y Justicia en el estadio Norberto Tomaghello por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura 2026, por lo que consiguió un nuevo triunfo en el campeonato luego de la victoria contra River por el Superclásico y, además, se clasificó a los octavos de final. Ahora, se preparará para su siguiente cruce.

El próximo partido de Boca será contra Cruzeiro, en el marco de la tercera fecha del grupo D de la Copa Libertadores, en el que el Xeneize tiene puntaje ideal con seis puntos, tras imponerse 2-1 sobre Universidad Católica en Chile y 3-0 contra Barcelona de Ecuador en la Bombonera. El encuentro se llevará adelante el martes desde las 21:30 en el estadio Mineirão de Belo Horizonte.

El último cruce entre el Xeneize y el equipo brasileño se produjo por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. En esa oportunidad, el equipo de La Ribera quedó eliminado del torneo ya que perdió 5-4 por penales, después de un triunfo 1-0 en la ida en la Bombonera y una derrota 2-1 en Belo Horizonte.

El conjunto de Claudio Úbeda marcha en la primera posición del Grupo D de la Copa Libertadores con seis puntos, por lo que en caso de derrotar a Cruzeiro se acercará a los octavos de final, que se trata de su gran objetivo en el semestre en su vuelta al torneo continental.

Cuánto dinero podría ganar Boca por jugar la Copa Libertadores 2026

Tras un período de dos años de ausencia en el máximo certamen, Boca vuelve a participar de la Copa Libertadores con el objetivo de conquistar la séptima y, en el camino, embolsar una cifra millonaria en 2026.

La participación en la fase de grupos garantiza un piso de ingresos que supera ampliamente a cualquier otro torneo regional. Por el solo hecho de disputar sus tres partidos de local en La Bombonera durante esta instancia, el club recibirá 6 millones de dólares (un millón por cada uno de los seis encuentros totales de la fase).

A esto se le suma el "plus por partido ganado", un incentivo de 330.000 dólares por cada victoria obtenida en esta etapa, lo que premia la eficiencia deportiva.

A medida que el equipo avance en el cuadro, los premios se vuelven exponenciales. Acceder a los octavos de final le reportará otros 1.25 millones, mientras que llegar a cuartos suma 1.7 millones adicionales. Si el Xeneize logra meterse entre los cuatro mejores del continente, el premio por las semifinales es de 2.3 millones. El gran salto ocurre en la final: el subcampeón se lleva un consuelo de 7 millones, mientras que el gran campeón de América alzará, además del trofeo, un cheque de 23 millones de dólares.