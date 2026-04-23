23 de abril de 2026 Inicio
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A qué hora juega Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

Tras la victoria en el Superclásico, el Xeneize volverá a jugar de visitante, pero lo hará con presencia de su propia hinchada. Para este encuentro, Claudio Úbeda podría poner la mayoría de suplentes pensando en el choque en el duelo de la semana que viene por Copa Libertadores.

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Desde las 20

Desde las 20, Boca visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela con presencia de hinchada visitante

X: Defensa y Justicia

Boca jugará frente a Defensa y Justicia este jueves en Florencio Varela en el inicio de la 16° fecha del Torneo Apertura por la Zona A, donde contará con la presencia de hinchada visitante.

Claudio Úbeda, DT de Boca.
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El Xeneize llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1 a 0 a River en el Monumental gracias al gol de penal de Leandro Paredes, que sirvió para extender su invicto a 13 partidos y que lo posicionó en la tercera ubicación en la tabla con 24 unidades a tan solo 3 del líder, Estudiantes. En caso de quedarse con el triunfo, el conjunto de La Boca se asegurará la clasificación a los playoffs.

Pensando en este encuentro, Claudio Úbeda apostaría por un equipo totalmente alternativo del que viene de quedase con el Superclásico pensando en lo que será el choque de la semana que viene con Cruzeiro por la Copa Libertadores en Brasil.

El único puesto que no tendrá variaciones será el arco, tras la lesión de Agustín Marchesín, Leandro Brey se adueñará de la posición. En el fondo apostará por la ya conocida defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

En la mitad de la cancha el Sifón la daría la titularidad a Ander Herrera y Tomás Belmonte junto a Alan Velasco. Mientras que en la delantera, volverá a la titularidad Exequiel Zeballos, el nexo entre el medio y el doble nueve, como habitúa ser Tomás Aranda. La delantera estará conformada por Milton Giménez y Ángel Romero.

Por su parte, el Halcón, que no cayó en las primeras 11 fechas, aunque ahora acumula tres derrotas consecutivas, necesita volver a sumar con urgencia para no complicar aún más su clasificación a la siguiente instancia.

Defensa y Justicia vs. Boca: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 20
  • Televisión: ESPN Premium
  • Estadio: Norberto Tito Tomaghello
  • Árbitro: Andrés Gariano
  • VAR: Silvio Trucco

Defensa y Justicia vs. Boca: probables formaciones

  • Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
  • Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

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