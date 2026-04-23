A qué hora juega Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo Tras la victoria en el Superclásico, el Xeneize volverá a jugar de visitante, pero lo hará con presencia de su propia hinchada. Para este encuentro, Claudio Úbeda podría poner la mayoría de suplentes pensando en el choque en el duelo de la semana que viene por Copa Libertadores. Por + Seguir en







Desde las 20, Boca visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela con presencia de hinchada visitante X: Defensa y Justicia

Boca jugará frente a Defensa y Justicia este jueves en Florencio Varela en el inicio de la 16° fecha del Torneo Apertura por la Zona A, donde contará con la presencia de hinchada visitante.

El Xeneize llega a este partido en un gran momento, ya que viene de ganarle 1 a 0 a River en el Monumental gracias al gol de penal de Leandro Paredes, que sirvió para extender su invicto a 13 partidos y que lo posicionó en la tercera ubicación en la tabla con 24 unidades a tan solo 3 del líder, Estudiantes. En caso de quedarse con el triunfo, el conjunto de La Boca se asegurará la clasificación a los playoffs.

Pensando en este encuentro, Claudio Úbeda apostaría por un equipo totalmente alternativo del que viene de quedase con el Superclásico pensando en lo que será el choque de la semana que viene con Cruzeiro por la Copa Libertadores en Brasil.

El único puesto que no tendrá variaciones será el arco, tras la lesión de Agustín Marchesín, Leandro Brey se adueñará de la posición. En el fondo apostará por la ya conocida defensa alternativa conformada por Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida.

En la mitad de la cancha el Sifón la daría la titularidad a Ander Herrera y Tomás Belmonte junto a Alan Velasco. Mientras que en la delantera, volverá a la titularidad Exequiel Zeballos, el nexo entre el medio y el doble nueve, como habitúa ser Tomás Aranda. La delantera estará conformada por Milton Giménez y Ángel Romero.