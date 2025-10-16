16 de octubre de 2025 Inicio
Copa Argentina: confirmaron el día, horario y sede del partido entre River e Independiente Rivadavia

La organización del torneo oficializó la fecha y el estadio en el que se jugará el cruce por las semifinales. También se enfrentarán Belgrano y Argentinos Juniors.

River enfrentará a Independiente Rivadavia en las semifinales de la Copa Argentina.

La organización de la Copa Argentina oficializó el día, horario y la sede del partido entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza por las semifinales del torneo, que es clave ya que el campeón además de ganar el campeonato, también clasificará a la Copa Libertadores 2026.

Fue un goleador tremendo y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro.
Jugó en River y Racing, fue un delantero temible y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro

En sus redes sociales, la planificación del campeonato confirmó que el cruce de River con Independiente Rivadavia de Mendoza se llevará adelante el 24 de octubre a las 22:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Además, el partido entre Belgrano y Argentinos Juniors por la otra semifinal se jugará el 23 de octubre a las 21:10 en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario.

El equipo de Marcelo Gallardo accedió a las semifinales del campeonato luego de derrotar 1-0 a Racing en los cuartos de final en el Gigante de Arroyito, mientras que los de Alfredo Berti clasificaron después de vencer 3-1 a Tigre en el Marcelo Bielsa de Rosario.

River eliminó Racing Copa Argentina
River jugar&aacute; las semifinales de la Copa Argentina tras derrotar a Racing con un gol de Salas.

El último partido entre River e Independiente Rivadavia se llevó a cabo en noviembre de 2024, cuando el Millonario perdió 2-1 en Mendoza por la Liga Profesional de Fútbol con goles de Sebastián Villa y Ezequiel Ham, mientras que para River anotó Facundo Colidio.

Con la confirmación de la organización de la Copa Argentina, los de Gallardo jugarán dos partidos consecutivos en el Kempes, ya que este sábado chocarán con Talleres en ese estadio por la fecha 13 del torneo Clausura 2025.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

El presidente de River, Jorge Brito, habló sobre el duro presente del equipo luego de dura derrota ante Sarmiento de Junín en el Monumental y aseguró que "el principal responsable de este momento es Marcelo Gallardo", aunque aclaró que "nadie está pensando en un cambio de entrenador".

"Claramente los resultados no están a la altura de lo que esperamos", explicó el mandatario luego de que el conjunto de Núñez firme el domingo su sexta derrota en los últimos siete partidos disputados. La victoria ante Racing por Copa Argentina, fue el paraguas protector para el entrenador, que en su segundo ciclo en el club no ganó ningún trofeo y el equipo no encuentra una forma de juego, pese a la millonaria inversión en el último mercado de pases.

Para Brito, hay tres factores que inciden en el mal presente futbolístico: la rotación, lesionados, convocados a la selección y que "todavía no hemos podido encontrar ese equipo que esperamos". "La gente no está conforme con el presente futbolístico y claramente Marcelo Gallardo es el principal responsable", sentenció en una entrevista por ESPN.

De todas maneras y pese a las críticas a Gallardo, el presidente saliente de River, que el próximo 1 de noviembre irá a las urnas para elegir a su sucesor, aclaró que "nadie está pensando, ni siquiera la oposición, en un cambio de director técnico".

