En el cuerpo técnico de Lionel Scaloni revelaron la verdad sobre el futuro de Paulo Dybala en la Selección argentina El delantero de la Roma se perdió varias convocatorias por distintas lesiones y parece estar relegado en la consideración del entrenador. ¿Tiene chances de ir al Mundial 2026? Por + Seguir en







Dybala estuvo ausente en los últimos encuentros de la Selección argentina.

Paulo Dybala está retomando la actividad tras una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Por problemas físicos, se quedó afuera de las últimas convocatorias de la Selección argentina.

También parece haber perdido terreno en la consideración de Lionel Scaloni.

Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico, aseguró que aún existe la posibilidad de que Dybala sea convocado al Mundial 2026. Paulo Dybala fue decisivo en la tanda de penales con la que la Selección argentina ganó su primera Copa del Mundo después de 36 años. Sin embargo, en los últimos meses se perdió varias convocatorias por lesiones, y desde el cuerpo técnico de Lionel Scaloni revelaron la verdad sobre su futuro.

El entrenador ya está pensando en la lista para el Mundial de 2026 y, hoy por hoy, el delantero de la Roma parece estar más afuera que adentro. Actualmente se está poniendo a punto desde lo físico y retomó la actividad tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda a principios de noviembre.

A nivel clubes, su futuro es una incógnita. Si bien la Roma estaría pensando en retenerlo, en las últimas semanas circuló muy fuerte la versión de una posible llegada a Boca, algo de lo que incluso habló Leandro Paredes. Así las cosas, hay dudas sobre su continuidad en la Selección.

El que se refirió al tema fue Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico albiceleste, en una entrevista con Sky Sport. "¿Dybala y Matías Soulé con la Selección argentina? No le cerramos la puerta a nadie. Veremos qué decide el seleccionador en los próximos meses de cara al Mundial", sostuvo.

Paulo Dybala y Lionel Scaloni El paso de Dybala en la Selección Argentina Después de pasar por la Sub 20, Paulo Dybala tuvo su primera convocatoria a la Selección argentina en septiembre de 2015, cuando el entrenador Gerardo Martino lo llamó para los dos partidos iniciales de las Eliminatorias 2018. Su debut fue el 13 de octubre de ese año frente a Paraguay.