Dybala estuvo ausente en los últimos encuentros de la Selección argentina.
Paulo Dybala está retomando la actividad tras una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.
Por problemas físicos, se quedó afuera de las últimas convocatorias de la Selección argentina.
También parece haber perdido terreno en la consideración de Lionel Scaloni.
Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico, aseguró que aún existe la posibilidad de que Dybala sea convocado al Mundial 2026.
Paulo Dybala fue decisivo en la tanda de penales con la que la Selección argentina ganó su primera Copa del Mundo después de 36 años. Sin embargo, en los últimos meses se perdió varias convocatorias por lesiones, y desde el cuerpo técnico de Lionel Scaloni revelaron la verdad sobre su futuro.
El entrenador ya está pensando en la lista para el Mundial de 2026 y, hoy por hoy, el delantero de la Roma parece estar más afuera que adentro. Actualmente se está poniendo a punto desde lo físico y retomó la actividad tras sufrir una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda a principios de noviembre.
A nivel clubes, su futuro es una incógnita. Si bien la Roma estaría pensando en retenerlo, en las últimas semanas circuló muy fuerte la versión de una posible llegada a Boca, algo de lo que incluso habló Leandro Paredes. Así las cosas, hay dudas sobre su continuidad en la Selección.
El que se refirió al tema fue Walter Samuel, integrante del cuerpo técnico albiceleste, en una entrevista con Sky Sport. "¿Dybala y Matías Soulé con la Selección argentina? No le cerramos la puerta a nadie. Veremos qué decide el seleccionador en los próximos meses de cara al Mundial", sostuvo.
El paso de Dybala en la Selección Argentina
Después de pasar por la Sub 20, Paulo Dybala tuvo su primera convocatoria a la Selección argentina en septiembre de 2015, cuando el entrenador Gerardo Martino lo llamó para los dos partidos iniciales de las Eliminatorias 2018. Su debut fue el 13 de octubre de ese año frente a Paraguay.
Durante 2016 y 2017 estuvo presente en otros encuentros por Eliminatorias y también amistosos, aunque se perdió varias convocatorias por lesión. Jorge Sampaoli lo incluyó en la lista definitiva para el Mundial de Rusia 2018, pero sumó pocos minutos en cancha y estuvo mayormente en el banco de suplentes.
Ya con Lionel Scaloni como DT, participó de varios amistosos y se fue consolidando en la Selección. Jugó la Copa América 2019, pero se quedó afuera de la convocatoria en 2021. Integró el plantel que ganó la Finalissima ante Italia y el Mundial de Qatar 2022, pero no estuvo en la Copa América 2024.