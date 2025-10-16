El último adiós a Miguel Ángel Russo: la familia esparció parte de sus cenizas en La Bombonera

A una semana de su deceso, el círculo más cercano del exentrenador participó de una ceremonia en el club. Leandro Paredes se acercó a saludarlos y los acompañó, tras su ausencia en el velorio por estar con la Selección en Estados Unidos.

A una semana de la muerte de Miguel Ángel Russo , continúan los homenajes y este miércoles, en La Bombonera, sus familiares cumplieron uno de sus últimos deseos : esparcieron parte de sus cenizas en el estadio .

Tal como lo había solicitado el último entrenador campeón de la Copa Libertadores del Xeneize, aquella que obtuvo en 2007, el círculo más íntimo estuvo presente en el estadio, donde el propio DT había pedido que se esparzan parte de sus cenizas. En el lugar estuvieron presente su pareja y su hijo Ignacio, entre otros.

El acto se dio luego que el plantel de Boca se entrenara en La Bombonera. Leandro Paredes se contactó con Nacho Russo y se encontró con los seres queridos del DT en el vestuario para brindarle su pésame , ya que el día de la despedida masiva, el capitán estuvo ausente debido a su convocatoria para los amistosos de la Selección argentina en Estados Unidos.

Ruso falleció el pasado 8 de octubre después de una larga lucha contra su enfermedad de cáncer de vejiga y de próstata que padecía desde 2017. Luego de haber quedado internado en una clínica por una infección urinaria, fue dado de alta para continuar su recuperación en su casa y el último tiempo había desistido de internarse en una clínica y optó por pasar sus horas finales en su hogar, lo que hizo que se ausentara en los últimos dos partidos oficiales del Xeneize (en los que fue suplido por sus ayudantes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez).

Miguel Ángel Russo será homenajeado en sus otros clubes

Al igual que pidió que le esparcieran sus cenizas no solo en La Bombonera, sino que también en los estadios de los demás clubes por el que pasó y se convirtió un gran referente.

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó que el club rendirá un homenaje al entrenador que fue campeón de la Copa de La Liga 2024 con el Canalla y es uno de los grandes ídolos de la institución: "En el próximo partido de Central, ante Platense, la familia de Miguel arrojará parte de sus cenizas en el Gigante de Arroyito", expresó.

Desde el velatorio que se realiza en La Bombonera, el titular del equipo de Rosario anunció que el próximo domingo 19 de octubre, cuando el Canalla reciba a Platense desde las 18, realizará una sentida despedida en su estadio. “La familia también quiere hacer algo ahí con sus cenizas, así que pondremos la casa abierta de par en par para que vuelva Miguel, para que todos lo volvamos a despedir ese sábado, como se lo merece”, explicó Belloso en Cadena 3 de Rosario.

El mismo procedimiento se llevará a cabo en los estadios de Lanús y Estudiantes de La Plata. El próximo sábado Boca será local por primera vez desde el fallecimiento de Russo y se espera un homenaje importante por parte del club y de los hinchas.