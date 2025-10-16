Un ayudante de Miguel Ángel Russo contó qué le dijo antes de morir: "Nunca demostró dolor"

Juvenal Rodríguez expuso su cariño hacia el entrenador fallecido y volvió a elogiarlo. "Era sabio y prudente. Generaba tanto amor en las personas y eso se expandió con su partida", expresó.

Uno de los ayudantes de campo de Miguel Ángel Russo, Juvenal Rodríguez , expuso un diálogo que mantuvo con el DT de Boca antes de su muerte, que se produjo el 8 de octubre a sus 69 años luego de atravesar un cuadro complejo de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017.

En diálogo con Super Deportivo Radio, Rodríguez reveló que le manifestó al DT el cariño que sentía. "Le dije que lo amaba. Estoy seguro de que me habrá respondido 'pelotudo, dale'. Para mí, su partida es un antes y un después. Es el final e inicio de algo. Si pudiera regalarle algo, serían sonrisas y un título con Boca sería una de las mayores" , expresó.

En tanto, señaló el deseo de Russo de asistir a los entrenamientos: "Nunca demostró dolor. Hace unos días le pregunté si quería que siguiéramos o que nos vayamos. Él me contestó como siempre y me dijo 'tranquilo, tranquilito. Yo hablo con Delgado'. La familia le pedía que se quede en la casa y él se resistía. Con Úbeda íbamos a contarle lo que hacíamos, porque él era el técnico de Boca".

"Con él, uno sabía cuándo callar. Para Miguel, el silencio era una expresión de sabiduría. Era sabio y prudente. Generaba tanto amor en las personas y eso se expandió con su partida. Miguel siempre fue un sitio seguro para mí. Cuando tenía un problema, me bastaba con que me hable. A veces ni le contaba nada y él igual me daba la solución. Es muy fuerte pensar que ya no lo voy a ver", agregó en esta línea.

La muerte de Miguel Ángel Russo

El exfutbolista y director técnico de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció el 8 de octubre a los 69 años luego de atravesar un cuadro complejo de salud derivado de la lucha contra un cáncer de vejiga y de próstata desde 2017. Se encontraba de licencia médica desde fines de septiembre y en el último mes había sido hospitalizado en tres ocasiones por complicaciones.

Russo es sinónimo de fútbol argentino. Nacido en Lanús en 1956, inició su carrera como jugador en Estudiantes de La Plata, donde fue un pilar del mediocampo entre 1975 y 1988, disputando más de 400 partidos y convirtiéndose en un emblema del club. Tras su retiro, rápidamente se volcó a la dirección técnica, donde alcanzaría reconocimiento internacional.

Como entrenador, Russo dirigió a equipos de primer nivel en Argentina y el exterior. Sus pasos por Rosario Central, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes y Racing marcaron distintas etapas de su carrera. Sin embargo, uno de los puntos más altos lo alcanzó en 2007, cuando condujo a Boca Juniors a la conquista de la Copa Libertadores, de la mano de figuras como Juan Román Riquelme.

Su capacidad de liderazgo y su estilo sereno le dieron prestigio también fuera del país. Tuvo experiencias en clubes como Millonarios de Colombia, donde en 2017 volvió a levantar un título importante al consagrarse campeón del torneo local, reafirmando su vigencia como director técnico.

Más allá de sus logros deportivos, la vida de Russo también estuvo marcada por momentos difíciles relacionados con su salud. En varias ocasiones debió someterse a tratamientos médicos, incluso en medio de etapas decisivas de su carrera, lo que lo obligó a ausentarse temporalmente de los equipos que dirigía. Pese a estas dificultades, siempre mostró una enorme fortaleza personal y logró regresar a los bancos con la misma pasión.