11 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Niño Prodigio: qué anticipan los astros para cada signo durante la semana

Las predicciones del astrólogo apuntan a días donde muchas personas podrían sentir la necesidad de modificar hábitos, tomar decisiones importantes o abrirse a experiencias distintas.

Por
La astrología de esta semana propone combinar intuición

La astrología de esta semana propone combinar intuición, acción y apertura mental para aprovechar mejor las oportunidades que aparecen en distintos ámbitos de la vida.

  • El Niño Prodigio compartió nuevas predicciones para todos los signos.
  • La semana estará atravesada por energías de transformación y cambios internos.
  • La Luna Llena activa emociones intensas y procesos de renovación.
  • Algunos signos sentirán más impulso en temas laborales y económicos.

El Niño Prodigio compartió nuevas predicciones astrológicas para este ciclo y explicó cómo los movimientos planetarios pueden influir en el amor, el trabajo y la economía. ¿Qué anticipan los astros para cada signo durante la semana?

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 11 de mayo

Las energías de estos días estarán atravesadas por procesos de transformación, cambios internos y nuevas oportunidades, especialmente impulsadas por la intensidad emocional de la Luna Llena y por aspectos que invitan a renovar hábitos, relaciones y proyectos.

Según el astrólogo, el escenario astral estará marcado por una necesidad de evolución personal y apertura hacia nuevas experiencias. Algunas personas sentirán más impulso para cambiar rutinas, mientras que otros atravesarán momentos importantes en temas económicos, vínculos afectivos o decisiones laborales.

También será una etapa favorable para:

  • Revisar metas personales
  • Conectar con amistades y grupos nuevos
  • Abrirse a cambios emocionales
  • Organizar proyectos laborales
  • Impulsar estudios, viajes y aprendizajes
Astrologia

Qué signos tendrán más movimiento esta semana

Los signos de fuego sentirán una energía más activa y expansiva, especialmente en relaciones y proyectos personales. Por otro lado, los signos de tierra estarán más enfocados en ordenar temas económicos, laborales y cotidianos. Los signos de aire vivirán días de mucha estimulación mental, nuevas conexiones y apertura social, mientras que los signos de agua atravesarán procesos emocionales profundos y transformadores.

Leo

El signo atravesará una etapa muy positiva para ampliar amistades y conectar con personas de distintos ámbitos y culturas. También será una semana ideal para participar en proyectos grupales y fortalecer vínculos importantes.

Virgo

Habrá oportunidades para crecer profesionalmente y animarse a tomar decisiones más innovadoras. La energía favorece cambios laborales y nuevas perspectivas de futuro.

Libra

El período impulsa viajes, estudios y experiencias nuevas que pueden abrir la mente y generar cambios positivos. También será una etapa favorable para expandir horizontes personales.

Escorpio

La semana llega con transformaciones intensas en el plano económico y emocional. El signo podría atravesar cambios internos profundos y revisar temas vinculados a deseos, vínculos y recursos compartidos.

Sagitario

Los vínculos personales y amorosos cobrarán gran protagonismo. El signo tendrá oportunidades para renovar relaciones y abrirse a experiencias distintas.

Capricornio

Será una etapa ideal para modernizar rutinas y encontrar nuevas herramientas para mejorar el trabajo y la organización diaria. También se recomienda prestar atención al bienestar físico y emocional.

Noticias relacionadas

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 10 de mayo

La combinación entre la Luna en Acuario, Plutón y el Sol en Tauro marca días ideales para replantearse hábitos, vínculos y objetivos personales.

La Luna en Acuario de hoy impacta a todos los signos: cambios, decisiones y necesidad de libertad

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 9 de mayo

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 8 de mayo

Los 3 signos que sentirán un giro fuerte hoy con la Luna en Capricornio. 

La Luna en Capricornio sacude al zodíaco: los 3 signos que sentirán un giro fuerte hoy

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 7 de mayo

Rating Cero

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

De Paul mostró el impresionante anillo de compromiso que le dio a Tini Stoessel con una melosa dedicatoria de amor

Wanda Nara y Martín Migueles en Japón.

Wanda Nara estaría soltera: afirman que se se separó luego de su viaje a Japón

Abel Pintos en Málaga. Agotó las localidades de sus cuatro fechas en España.

Abel Pintos recibió a un jugador de la Selección antes de su concierto en Madrid

Continúan los escándalos en Gran Hermano: Generación Dorada.

El exmarido de una participante de Gran Hermano fue detenido en España y avanza su extradición

El Eternauta fue la gran vencedora de la gala, mientras Francella fue reconocido por su trayectoria y Belén por su aporte social.
play

Los argentinos arrasaron en los Premios Platino: El Eternauta, Belén y Guillermo Francella se consagraron en México

Maluma y Susana Gómez esperan otro hijo. 

Maluma anunció en redes sociales que será papá por segunda vez

últimas noticias

play

Cabot anunció el cierre de la planta de Campana y dejó a 150 trabajadores en la calle

Hace 7 minutos
Los trenes de la Línea Mitre ya no ingresarán a apenas 5 km/h a Retiro.

Los trenes de la Línea Mitre ya no están obligados a entrar a las terminales a 5 km/h

Hace 17 minutos
play

Pesadilla en González Catán: cuatro delincuentes atacaron a martillazos a un hombre delante de su hijo de 4 años

Hace 27 minutos
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,5% en abril, con una desaceleración respecto al 3% de marzo.

La inflación en CABA fue de 2,5% en abril y acumula 11,6% en lo que va de 2026

Hace 38 minutos
La universidad pública vuelve a marchar contra el ajuste: denuncian pérdida salarial, renuncias y deterioro en infraestructura

Las universidades públicas vuelven a marchar contra el ajuste: denuncian pérdida salarial, renuncias y deterioro

Hace 56 minutos