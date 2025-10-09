9 de octubre de 2025 Inicio
Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo serán arrojadas en el Gigante de Arroyito

Así lo confirmó Gonzalo Belloso, presidente de Rosario Central, quien además adelantó que la intención de la familia del entrenador será parte de un homenaje que se realizará en la próxima fecha frente a Platense.

La familia del entrenador será parte del homenaje.

El presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó que el club rendirá un homenaje al entrenador que fue campeón de la Copa de La Liga 2024 con el Canalla y es uno de los grandes ídolos de la institución: "En el próximo partido de Central, ante Platense, la familia de Miguel arrojará parte de sus cenizas en el Gigante de Arroyito", expresó.

La actriz reveló que fue al velatorio del ex entrenador en la Bombonera.
La emotiva despedida de Dalma Maradona a Miguel Ángel Russo: "Lo que pasó trasciende el equipo"

Desde el velatorio que se realiza en La Bombonera, el titular del equipo de Rosario anunció que el próximo domingo 19 de octubre, cuando el Canalla reciba a Platense desde las 18, realizará una sentida despedida en su estadio. “La familia también quiere hacer algo ahí con sus cenizas, así que pondremos la casa abierta de par en par para que vuelva Miguel, para que todos lo volvamos a despedir ese sábado, como se lo merece”, explicó Belloso en Cadena 3 de Rosario.

El gesto fue acordado entre los familiares y el club de Arroyito, y se transformará en uno de los homenajes más sentidos que el club le ofrecerá a su exentrenador y campeón. También, la intención de la familia es dispersar los restos del técnico en las diferentes instituciones que lo marcaron y donde fue feliz.

Las últimas horas de Russo junto a su familia

El titular del club rosarino, Gonzalo Belloso, brindó detalles de las últimas horas de Miguel Ángel Russo en su casa, junto a su familia. El dirigente se hizo presente junto a su esposa y lo acompañó durante sus últimos días: “Cuando el padre terminó de rezar el Padrenuestro, Miguel falleció. Fue una escena muy fuerte y muy serena al mismo tiempo”, relató.

Sabíamos que estaba mal y fuimos a su casa. Nos pusimos a disposición de su señora y su hijo. En el momento final estábamos buscando un cura y gracias a la AFA, (Chiqui) Tapia y Pipo Marín, a la hora teníamos a uno ahí que le dio la bendición, con todos ahí rodeándolo. El padre dijo varias cosas muy lindas y después de que terminamos de rezar el padre nuestro... ahí falleció Miguel", aseguró el dirigente rosarino.

Luego de la muerte del técnico, Belloso se lo informó al presidente de AFA: “Tapia me pidió ser la primer persona en saber apenas falleciera. Miguel murió a las 19 y a las 19:01 lo llamé a Tapia, porque él mandó al cura y estaba muy pendiente. Al minuto hicieron un momento de silencio los chicos de la Selección argentina. Miguel trascendía cualquier cosa”.

Miguel Ángel Russo se convirtió en ídolo de Rosario Central, a pesar de no haber nacido futbolísticamente en Arroyito.

